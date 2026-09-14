Trovato un ordigno bellico in un appartamento di piazza Palermo durante un trasloco

Genova. Un proiettile da mortaio presumibilmente risalente alla seconda guerra mondiale è stato trovato questo pomeriggio – lunedì 14 settembre – in un appartamento in piazza Palermo. Il rinvenimento è avvenuto durante un trasloco.

Sul posto i vigili del fuoco, un’ambulanza della Squadra Emergenze, le volanti della polizia e gli artificieri della polizia di Stato per una valutazione della pericolosità del residuato.

Visto che si tratta di un ordigno bellico la valutazione circa la pericolosità e quindi la rimozione spetta al 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano. Al momento non è stata decisa nessuna evacuazione del palazzo. L’appartamento interessato è al primo piano dell’edificio.

Si tratta di un appartamento il cui proprietario è deceduto da qualche tempo. I famigliari lo stavano svuotando prima di metterlo in vendita e avevano già segnalato alla Questura la presenza di fucili e munizioni.

Anche il residuato bellico sarebbe stato collocato su un mobile dal ‘collezionista’ e quindi potrebbe essere inattivo e non pericoloso. Le decisioni saranno prese nelle prossime ore dalla Prefettura.