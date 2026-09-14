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Allarme bomba

Trovato un ordigno bellico in un appartamento di piazza Palermo durante un trasloco

Si tratta di un proiettile da mortaio della seconda guerra mondiale trovato nell'appartamento di un collezionista che aveva anche armi e proiettili, segnalate alla Questura

artificieri esercito fossano

Genova. Un proiettile da mortaio presumibilmente risalente alla seconda guerra mondiale è stato trovato questo pomeriggio – lunedì 14 settembre – in un appartamento in piazza Palermo. Il rinvenimento è avvenuto durante un trasloco.

Sul posto i vigili del fuoco, un’ambulanza della Squadra Emergenze, le volanti della polizia e gli artificieri della polizia di Stato per una valutazione della pericolosità del residuato.

Visto che si tratta di un ordigno bellico la valutazione circa la pericolosità e quindi la rimozione spetta al 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano. Al momento non è stata decisa nessuna evacuazione del palazzo. L’appartamento interessato è al primo piano dell’edificio.

Si tratta di un appartamento il cui proprietario è deceduto da qualche tempo. I famigliari lo stavano svuotando prima di metterlo in vendita e avevano già segnalato alla Questura la presenza di fucili e munizioni.

Anche il residuato bellico sarebbe stato collocato su un mobile dal ‘collezionista’ e quindi potrebbe essere inattivo e non pericoloso. Le decisioni saranno prese nelle prossime ore dalla Prefettura.

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