Maxi controlli nel centro storico, cinque esercizi commerciali chiusi e 46mila euro di multe

Genova. Dieci esercizi commerciali controllati e sanzionati per un totale di 46.500 euro, cinque attività chiuse per motivi igienico-sanitari e 101 persone identificate. È il bilancio del servizio straordinario di controllo ad “Alto Impatto” svolto ieri sera tra centro storico, Prè, Darsena e l’area dell’ex Ghetto, con l’impiego complessivo di 65 operatori delle forze di polizia, della polizia locale e militari dell’esercito.

I controlli negli esercizi commerciali

Per quanto riguarda i controlli negli esercizi commerciali nell’area della Maddalena sono stati sottoposti a verifica amministrativa due bar-ristoranti, uno in via della Maddalena e uno in piazza Lavagna. Uno dei due è stato chiuso per la presenza di animali infestanti e sanzionato con 6 mila euro per gravi carenze igieniche.

Sempre in via della Maddalena sono state controllate due gastronomie etniche. Una è stata multata di 172 euro per la vendita di prodotti al pezzo anziché a peso, mentre l’altra ha ricevuto una multa da mille euro per la mancanza di acqua calda e la mancata esposizione della Scia.

I controlli hanno riguardato anche la zona di Prè, Darsena ed ex Ghetto. I carabinieri, insieme a guardia di finanza, polizia locale e personale di asl 3, hanno verificato sei esercizi commerciali, quattro in via Gramsci e due in via Prè. Tutti sono stati sanzionati, per un totale di 38.974 euro, per diverse irregolarità: gravi carenze igieniche, mancata applicazione delle procedure di autocontrollo e di protezione degli alimenti, mancata esposizione della licenza e delle indicazioni sugli allergeni, assenza di acqua calda e presenza massiva di infestanti. Entrambi i locali di via Prè e due dei quattro esercizi di via Gramsci sono stati chiusi.

I controlli sulle persone

Durante il servizio sono state identificate complessivamente 101 persone. Una decina di stranieri, la cui posizione sul territorio nazionale è ora al vaglio dell’ufficio immigrazione, è stata accompagnata in questura.

Nell’area della Maddalena, durante un controllo dei clienti di una macelleria in piazzetta di Jacopo da Varagine, erano presenti sette persone. Tra loro anche un 29enne senegalese, segnalato amministrativamente per il possesso di una dose di hashish.

Nella zona di Prè, Darsena ed ex Ghetto sono state invece identificate 33 persone. Una è stata accompagnata negli uffici della questura per la verifica della posizione sul territorio nazionale, mentre un’altra è stata sanzionata amministrativamente per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Il servizio, iniziato alle 19 e terminato all’una di notte, ha interessato anche le aree della Maddalena e delle Vigne, piazza Caricamento, la fermata della metro San Giorgio, i capolinea delle linee amt 1 e 13 e le adiacenze della stazione ferroviaria di Genova Brignole, compresi i giardini antistanti.

L’operazione rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei reati e dei fenomeni di particolare allarme sociale. Sul centro storico, fanno sapere le forze dell’ordine, proseguono i servizi ordinari h24, recentemente potenziati, insieme ai dispositivi straordinari nelle aree considerate più sensibili.