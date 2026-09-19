Omicidio Nada Cella, a gennaio il processo d’appello dopo la condanna in primo grado di Annalucia Cecere

Genova. E’ stato fissato il processo d’appello per l’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa nello studio del commercialista Marco Soracco il 6 maggio 1996 a Chiavari. Per quell’omicidio è stata condannata in primo grado a 24 anni di carcere l’ex insegnante Annalucia Cecere.

Il processo comincerà il 18 gennaio 2027 davanti alla Corte d’assise d’appello. A fare ricorso l’avvocato contro la sentenza sono stati non solo gli avvocati di Cecere, Giovanni Roffo e Gabriella Martini ma anche la procura perché la corte d’assise in primo grado non ha riconosciuto l’aggravante della crudeltà del delitto ma solo quella dei futili motivi. La pm Gabriella Dotto, che ha coordinato le nuove indagini della squadra mobile che hanno portato all’individuazione e poi alla condanna di Cecere, ha chiesto di essere “applicata” al processo in modo da poter affiancare il sostituto procuratore generale Francesco Pinto, che sosterrà l’accusa.

Per la Corte d’assise che ha condannato Cecere la donna ha agito per “per invidia sociale”, in un “dolo d’impeto” perché invidiosa di ragazze dell’entroterra qual era la stessa Nada “sprezzantemente definite ‘contadine’ che, contrariamente a lei, riuscivano ad affermarsi nel lavoro acquisendo una sicurezza economica a lei preclusa e assai agognata”. Cecere era gelosa di Nada e furiosa con lei perché – come le aveva ordinato il suo datore di lavoro – non passava a Marco Soracco le sue telefonate. Un delitto quindi senza un vero movente ma scaturito dalla personalità dell’imputata. Anche Marco Soracco, condannato in primo grado a due anni per favoreggiamento, ha fatto ricorso in appello. Per i giudici Soracco avrebbe protetto Cecere e sviato le indagini per paura che venisse a galla il loro legame.