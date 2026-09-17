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Controllo

Oltre 34 kg di cocaina nascosti nel camper, arrestati i due corrieri: 2 milioni di valore sul mercato dello spaccio

Fermati per un controllo sulla A10, da subito hanno dato evidenti segni di nervosismo

Savona. I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno portato a conclusione un’operazione a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, culminata con l’arresto di due soggetti italiani e con il sequestro di oltre 34 chilogrammi di cocaina, telefoni cellulari, denaro contante e un autoveicolo.

L’attività condotta dalle Fiamme Gialle origina da una capillare attività di monitoraggio sviluppata sull’intero territorio provinciale in ragione della quale è stato individuato un camper che viaggiava a velocità sostenuta lungo l’arteria viaria che collega Ventimiglia a Genova.

I finanzieri, una volta fermato il veicolo ed identificati il conduttore e il passeggero (entrambi cittadini italiani di rientro dalla Spagna) ravvisando evidenti segnali di nervosismo da parte di entrambi, procedevano ad effettuare approfonditi controlli, anche con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, che consentiva di scoprire, occultati in un vano appositamente realizzato, l’ingente quantitativo di cocaina suddivisa in panetti. I due sono stati in seguito arrestati e portati nel carcere di Marassi, a Genova.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad individuare chi fossero i destinatari della partita di droga che, una volta immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe generato profitti illeciti per oltre 2 milioni di euro.

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