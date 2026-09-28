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Al Galata Museo del Mare ecco Olivia, da oggi al 15 ottobre ormeggiata la barca a vela impegnata nel sociale

L'imbarcazione tutti i mercoledì pomeriggio sarà aperta a visite a bordo per scoprire l'inclusione attraverso il mare

Generico settembre 2026

Genova. Da oggi, lunedì 28 settembre, fino al 15 ottobre, il pontile della Darsena del Galata Museo del Mare ospiterà Olivia, un’imbarcazione a vela impegnata in un progetto sociale promosso dal suo proprietario, Eugenio Della Pia.

L’esperienza di Olivia nasce dalla volontà di utilizzare il mare e la navigazione a vela come strumenti di incontro, partecipazione e inclusione. A bordo vengono infatti organizzate brevi uscite in mare e laboratori di marineria rivolti a persone con disabilità cognitive e fisiche, persone con background migratorio, minori e adulti in condizioni di svantaggio socio-economico.

Durante il periodo di permanenza alla Darsena, tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 i visitatori in possesso del biglietto di ingresso al Galata Museo del Mare avranno l’opportunità di salire a bordo di Olivia, conoscere più da vicino il progetto e scoprire alcuni elementi fondamentali della navigazione a vela. Compatibilmente con la presenza dell’equipaggio e con le attività in programma a bordo, sarà possibile visitarla anche durante il resto della settimana; per informazioni su orari e modalità di accesso è possibile rivolgersi alla biglietteria del museo.

L’incontro con Olivia rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mare attraverso una prospettiva diversa, non soltanto come luogo da attraversare o osservare, ma come spazio di connessione, apprendimento e partecipazione, capace di favorire nuove esperienze e mettere in relazione persone con vissuti diversi.

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