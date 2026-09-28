Al Galata Museo del Mare ecco Olivia, da oggi al 15 ottobre ormeggiata la barca a vela impegnata nel sociale

Genova. Da oggi, lunedì 28 settembre, fino al 15 ottobre, il pontile della Darsena del Galata Museo del Mare ospiterà Olivia, un’imbarcazione a vela impegnata in un progetto sociale promosso dal suo proprietario, Eugenio Della Pia.

L’esperienza di Olivia nasce dalla volontà di utilizzare il mare e la navigazione a vela come strumenti di incontro, partecipazione e inclusione. A bordo vengono infatti organizzate brevi uscite in mare e laboratori di marineria rivolti a persone con disabilità cognitive e fisiche, persone con background migratorio, minori e adulti in condizioni di svantaggio socio-economico.

Durante il periodo di permanenza alla Darsena, tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 i visitatori in possesso del biglietto di ingresso al Galata Museo del Mare avranno l’opportunità di salire a bordo di Olivia, conoscere più da vicino il progetto e scoprire alcuni elementi fondamentali della navigazione a vela. Compatibilmente con la presenza dell’equipaggio e con le attività in programma a bordo, sarà possibile visitarla anche durante il resto della settimana; per informazioni su orari e modalità di accesso è possibile rivolgersi alla biglietteria del museo.

L’incontro con Olivia rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mare attraverso una prospettiva diversa, non soltanto come luogo da attraversare o osservare, ma come spazio di connessione, apprendimento e partecipazione, capace di favorire nuove esperienze e mettere in relazione persone con vissuti diversi.