Oktoberfest, parte l’allestimento. Cambia la viabilità in piazza della Vittoria: posti bici al posto delle moto

Genova. In occasione della sedicesima edizione dell’Oktoberfest, in programma in piazza della Vittoria del 10 al 27 settembre, il Comune di Genova ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta veicolare in tutta la zona, a partire già da oggi, e valevoli fino al 1 ottobre.

Per l’intera durata dei lavori di allestimento, durante l’evento e per la successiva smobilitazione, nel tratto compreso tra l’area pedonale conosciuta come quella dei “vulcani” e il palazzo Inps, scatta la chiusura della prima corsia lato ponente, accompagnata dal divieto di sosta per i motocicli e dall’imposizione del limite di velocità a 30 chilometri orari. Per agevolare la mobilità sostenibile, dal 5 settembre una porzione degli stalli per moto sarà temporaneamente destinata al parcheggio delle biciclette.

Restrizioni più incisive al traffico veicolare sono previste nel raccordo tra le carreggiate di levante e ponente, all’altezza dell’Arco dei Caduti. La circolazione e la sosta saranno interrotte nel pomeriggio di giovedì 10 settembre per lo svolgimento della parata inaugurale. La medesima area sarà poi interdetta alle auto durante tutti i fine settimana della manifestazione, a partire dalle ore 18 del venerdì fino alle ore 6 del lunedì successivo.