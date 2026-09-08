Oktoberfest, tutto pronto per la 16esima edizione: eventi, conferme e novità

Genova. Per diciotto giorni Genova si trasforma in un angolo di Monaco di Baviera. Da giovedì 10 a domenica 27 settembre 2026 torna in Piazza della Vittoria Oktoberfest Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta in Italia dalle autorità bavaresi e dal Consolato della Repubblica Federale Tedesca, organizzata da Alessio Balbi, ideatore dell’evento nel 2005, in collaborazione con Confcommercio Genova e il Civ di Piazza della Vittoria. L’edizione 2026 si arricchisce della collaborazione con il Comune di Genova, attraverso un percorso condiviso che coinvolge sette assessorati nella realizzazione di iniziative dedicate a sostenibilità, inclusione, sport e valorizzazione del territorio.

Giunta alla 16ª edizione, la rassegna conferma la propria capacità di rinnovarsi mantenendo salda la propria identità. Accanto all’autentica tradizione bavarese, alla birra Hofbräu e alla proposta gastronomica tipica, Oktoberfest Genova continua ad ampliare il proprio programma con oltre 140 appuntamenti dedicati a musica, cultura, sport, attività per bambini, famiglie e territorio, consolidandosi come uno degli eventi più attesi del panorama nazionale dedicato alla cultura della Baviera.

«Sedici edizioni rappresentano un traguardo importante e raccontano la crescita di un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato parte integrante della vita della città – dichiara Alessio Balbi, storico organizzatore di Oktoberfest Genova – Il nostro obiettivo è sempre stato quello di portare a Genova l’autentica atmosfera dell’Oktoberfest di Monaco, ma ogni volta vogliamo fare un passo in più: coinvolgere maggiormente il territorio, creando occasioni di incontro tra cultura bavarese, associazioni, scuole, istituzioni e cittadini. Le oltre 100mila presenze registrate nelle ultime edizioni e una partecipazione sempre più ampia proveniente da fuori regione testimoniano che questa è la strada giusta e ci spingono a continuare a crescere, mantenendo sempre al centro la qualità dell’esperienza offerta al pubblico. La collaborazione avviata quest’anno con il Comune di Genova e con i suoi assessorati va proprio in questa direzione».

«Torna finalmente uno degli appuntamenti più apprezzati del calendario di fine estate – dice l’assessora al Commercio e al Turismo del Comune di Genova Tiziana Beghin –, un evento al quale quest’anno come amministrazione abbiamo voluto dare sostegno portando in Piazza della Vittoria temi e iniziative importanti legati a sostenibilità, sport, inclusione e valorizzazione del territorio. Questo perché crediamo fermamente che anche un’occasione di festa come l’Oktoberfest possa essere un veicolo fondamentale per la trasmissione di valori e idee che guidano la nostra azione amministrativa, ma che sono sempre di più vitale importanza nella vita di ognuno di noi».

«All’Oktoberfest saremo presenti con uno stand della Polizia Locale dedicato soprattutto ai giovani e ai giovanissimi, dove sarà possibile sottoporsi volontariamente all’alcol test, verificare il proprio tasso alcolemico e ricevere informazioni chiare sui rischi e sulle conseguenze della guida oltre i limiti consentiti. È un’attività di prevenzione sulla quale stiamo investendo molto: in poco più di un anno abbiamo effettuato circa 9.000 test volontari. Soltanto nell’estate 2026, attraverso 16 servizi organizzati in corso Italia, piazza Matteotti, ai Giardini di Quinto e in largo Calasetta, ne abbiamo effettuati 1.616, coinvolgendo soprattutto i giovani. In 652 casi, oltre il 40% del totale, è stato rilevato un tasso superiore a 0,5 g/l e in 141 casi addirittura superiore a 1,5. Sono numeri che dimostrano quanto sia importante intervenire prima: verificare concretamente il proprio tasso alcolemico accresce la consapevolezza e favorisce comportamenti più responsabili. La sicurezza si costruisce con i controlli, ma anche informando e facendo prevenzione», spiega l’assessora alla Sicurezza Urbana e alla Polizia Locale, Arianna Viscogliosi.

«Oktoberfest Genova è una manifestazione che Confcommercio sostiene da sempre e che, nel corso degli anni, ha saputo diventare un appuntamento di grande richiamo per la città – sottolinea Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova –. Eventi di questa portata rappresentano un’importante opportunità per il tessuto commerciale e turistico cittadino: la qualità dell’esperienza proposta e la capacità di integrare tradizione, cultura e intrattenimento sono elementi fondamentali per rafforzare l’attrattività turistica di Genova. Apprezziamo, in particolare, l’ampliamento del programma di eventi collaterali che coinvolge scuole, associazioni e realtà locali e rende la manifestazione sempre più aperta a pubblici diversi. Anche il nuovo Green Village va in questa direzione: la sostenibilità ambientale e sociale è una sfida che riguarda da vicino le nostre imprese e il futuro delle città. Creare uno spazio di confronto, in sinergia col Comune, su questi temi significa aggiungere valore a un evento già importante, rafforzandone il legame col territorio».

L’inaugurazione con l’OktoberParade

Come ormai da tradizione, ad aprire Oktoberfest Genova 2026 è l’OktoberParade, la sfilata aperta alla cittadinanza che parte giovedì 10 settembre alle ore 18 da Piazza De Ferrari per raggiungere Piazza della Vittoria.

La parata, dedicata alla mobilità sostenibile, invita tutta la cittadinanza a partecipare raggiungendo il cuore della manifestazione a piedi o con mezzi sostenibili come biciclette, skate o monopattini. Al corteo prenderanno parte anche diverse associazioni di volontariato, accompagnate dall’originale banda da Monaco di Baviera Greadoia insieme alla banda del Liceo Musicale Sandro Pertini e alle coreografie realizzate dagli studenti del Liceo Coreutico Gobetti.

All’arrivo in Piazza della Vittoria, alle ore 19 è in programma il tradizionale rito dell’apertura del primo fusto di birra, l’“O’zapft is!”, alla presenza delle istituzioni cittadine. Ad accompagnare la prima serata, sotto il tendone principale, la musica bavarese di Andy & Greadoia.

La novità della 16° edizione: il Green Village

Grande novità di quest’anno il Green Village, un nuovo spazio interamente dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale. Allestito nel cuore dell’Oktoberfest Genova, lo spazio ospita aziende virtuose, cooperative sociali, associazioni e realtà impegnate sul territorio, che incontrano il pubblico grazie a stand, attività ed esperienze pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età.

«L’obiettivo è raccontare la sostenibilità all’interno di un contesto di socialità e convivialità come quello di Oktoberfest Genova – spiega Alessio Balbi – Vogliamo offrire uno spazio in cui temi importanti possano essere affrontati in modo semplice, coinvolgente e accessibile. Le realtà presenti accompagnano i partecipanti attraverso giochi, laboratori e attività interattive, dimostrando che la sostenibilità può essere vissuta e sperimentata in prima persona. Il Green Village è un luogo d’incontro tra persone, aziende, associazioni e territorio, dove far nascere connessioni autentiche e nuove occasioni di confronto».

Per l’intera durata della manifestazione, l’area propone un calendario in continuo aggiornamento con incontri, laboratori, giochi, momenti divulgativi e attività esperienziali curate da realtà che operano concretamente nel campo della sostenibilità ambientale e sociale, sia a livello nazionale sia sul territorio ligure tra le quali WWF, Costa Edutainment, Legambiente, Bottega Solidale, Bike Boom, Ticass, Emmaus, Gmund, Cooperativa Cicala, Ale Delivery. Tutti i giorni, inoltre, è possibile giocare per vincere un abbonamento per due persone alle partite casalinghe di Genoa e Sampdoria.