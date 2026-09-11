Oktoberfest, inaugurata la sedicesima edizione: dopo la parata scatta la festa lunga 18 giorni

Genova. È stata ufficialmente inaugurata la sedicesima edizione di Oktoberfest Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta in Italia dalle autorità bavaresi e dal Consolato della Repubblica Federale Tedesca, organizzata da Alessio Balbi, ideatore dell’evento nel 2005, in collaborazione con Confcommercio Genova e il Civ di Piazza della Vittoria. L’edizione 2026 si arricchisce della collaborazione con il Comune di Genova, attraverso un percorso condiviso che coinvolge sette assessorati nella realizzazione di iniziative dedicate a sostenibilità, inclusione, sport e valorizzazione del territorio.

La manifestazione ha preso il via oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 19 con l'”O’zapft is!”, il tradizionale rito di apertura del primo fusto di birra, alla presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, dell’assessora alle Pari Opportunità Rita Bruzzone e dell’assessora alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale del Comune di Genova Arianna Viscogliosi e del presidente di Confcommercio Genova Alessandro Cavo. Un momento che ha segnato ufficialmente l’inizio dei diciotto giorni di Oktoberfest Genova, in programma fino a domenica 27 settembre in Piazza della Vittoria. La manifestazione è aperta tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 2, il sabato e la domenica dalle ore 12 alle 2.

A precedere l’inaugurazione ufficiale è stata, come ormai da tradizione, l’OktoberParade, la sfilata dedicata alla mobilità sostenibile partita da Piazza De Ferrari alle ore 18 e diretta al cuore della manifestazione, Piazza della Vittoria. Cittadini e associazioni di volontariato hanno preso parte al corteo percorrendo via XX Settembre a piedi o con mezzi sostenibili come biciclette, skate e monopattini, accompagnati dalla musica della banda proveniente da Monaco di Baviera Greadoia e della banda del Liceo Musicale Sandro Pertini, insieme alle coreografie realizzate dagli studenti del Liceo Coreutico Piero Gobetti.

L’inaugurazione dà il via a diciotto giorni di atmosfera bavarese e a un calendario di oltre 140 appuntamenti distribuiti in tre tendoni, tra intrattenimento, musica, sport e attività dedicate a famiglie e bambini. Accanto ai confermati Weekend per le famiglie, debuttano quest’anno due fine settimana tematici dedicati rispettivamente all’inclusione e allo sport, realizzati con il coinvolgimento di numerose associazioni e realtà del territorio. Grande novità della sedicesima edizione è il Green Village, uno spazio interamente dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale, allestito nel cuore dell’Oktoberfest e attivo per tutti i diciotto giorni. Aziende, cooperative sociali, associazioni e realtà impegnate sul territorio incontrano i visitatori attraverso stand, giochi, laboratori, momenti divulgativi e attività esperienziali rivolte a tutte le età.

Il programma del primo weekend

Nel primo weekend di Oktoberfest Genova, ricco il calendario di appuntamenti nei tre tendoni allestiti in Piazza della Vittoria. Protagonisti il Weekend dell’Inclusione (sabato 12 settembre) e il Weekend per le famiglie (sabato 12 e domenica 13 settembre), accanto alle attività del Green Village e alle iniziative dedicate a musica, giochi da tavolo e scherma storica.

Il Weekend dell’Inclusione propone attività, laboratori e momenti di sensibilizzazione realizzati insieme alle associazioni genovesi che operano nel settore. Presenti in Piazza della Vittoria Associazione Italiana Sclerosi Multipla Genova, Associazione Casa Famiglia Odv, Associazione Papillon, L’Incontro Aps, Associazione Philos Aps, Consorzio Pro Loco Genova Aps, Progetto 80 Sampierdarena Odv, Rinascita e Vita, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Genova e Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.

In programma anche il Weekend per le famiglie e il Kindergarten, spazio ormai consolidato della manifestazione dedicato ai più piccoli: quest’anno l’animazione vede protagonisti gli studenti dell’indirizzo Scienze Umane del Liceo Gobetti di Genova, nell’ambito della collaborazione avviata con l’istituto.

Sul fronte musicale, venerdì 11 settembre prende il via la seconda edizione di Out! Festival con i cantautori e produttori genovesi Questo e Quello, la band poliedrica Era Ora e i Jack4Money Band, mentre il tendone centrale ospita il concerto di musica bavarese di Andy & Greadoia.

I commenti

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore al Commercio Alessio Piana hanno partecipato questa sera, in piazza della Vittoria, all’inaugurazione della 16ª edizione dell’Oktoberfest Genova, la manifestazione dedicata alla tradizione bavarese in programma fino al 27 settembre. Nata nel 2005, quella genovese è l’unica Oktoberfest ufficialmente riconosciuta in Italia dalle autorità bavaresi e dal Consolato della Repubblica Federale Tedesca e nelle ultime edizioni ha registrato oltre 100 mila presenze.

“L’Oktoberfest è diventata ormai una tradizione anche per Genova e rappresenta un bel ponte tra la nostra città e la cultura bavarese – dichiara il presidente Marco Bucci – Il fatto che questa sia l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta in Italia dalle autorità bavaresi testimonia la qualità del lavoro fatto in questi anni nella valorizzazione di un’iniziativa che è diventata sempre più stabile, incontrando il favore dei genovesi. È una festa che richiama tantissime persone e che continua a crescere, coinvolgendo sempre di più la città e le sue realtà. L’augurio è che questa bella consuetudine di fine estate possa continuare ancora a lungo“.

“Sedici edizioni dimostrano quanto l’Oktoberfest sia ormai entrata stabilmente nel calendario degli eventi genovesi – dichiara l’assessore al Commercio Alessio Piana – Una manifestazione capace di superare le 100 mila presenze rappresenta anche un’importante opportunità per il tessuto commerciale della città, per la ristorazione e per tutte le attività che beneficiano della capacità dei grandi eventi di generare movimento e attrattività. È un appuntamento che unisce una tradizione internazionale alla partecipazione delle realtà economiche e associative genovesi e contribuisce a rendere ancora più viva la città”.