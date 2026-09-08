Occupy Albaro Party: 13 settembre cena sotto le stelle, musica e solidarietà per la Gigi Ghirotti

Genova. Torna domenica 13 settembre, dalle 18.30, ai giardini di Santa Teresa in via Boselli la sesta edizione di “Occupy Albaro Party”, evento benefico organizzato dall’associazione Occupy Albaro. Una serata che unisce i nomi della gastronomia locale, lo spettacolo e la solidarietà.

La serata si svolgerà con la suggestiva cena sotto le stelle, che anche quest’anno vedrà la partecipazione di noti chef genovesi per un menu collettivo d’eccezione. Colonna sonora dell’evento sarà l’intrattenimento musicale curato dai DJ Fabrizio Valenza e Alfredo Biagini & Friends.

A raccontare lo spirito dell’iniziativa è Tito Gherardi, presidente del movimento Occupy Albaro: «Anche quest’anno il ricavato della serata del 13 settembre sarà interamente devoluto alla fondazione Gigi Ghirotti, una realtà che da tempo sosteniamo con convinzione. Grazie alla generosità degli chef, degli sponsor che contribuiscono con materiali e materie prime e al prezioso supporto di Fondazione Carige, che ha scelto nuovamente di raddoppiare la raccolta fondi, potremo amplificare il valore concreto dell’iniziativa. Ma questo evento rappresenta anche qualcosa di più: un’occasione per ritrovarsi, condividere e rafforzare quel senso di comunità che da sempre caratterizza Occupy Albaro. Per noi, sostenere una realtà benemerita come la Gigi Ghirotti e promuovere la partecipazione e l’appartenenza al territorio sono obiettivi ugualmente importanti».

L’intero ricavato della serata avrà infatti una destinazione interamente solidale: tutti i fondi raccolti saranno devoluti alla Fondazione Gigi Ghirotti. Quest’anno il contributo sarà specificamente mirato a sostenere l’importante progetto di acquisizione e miglioramento strutturale dell’Hospice di Albaro, un presidio fondamentale per l’assistenza e le cure palliative sul territorio.

Come sottolinea Franco Henriquet, fondatore dell’Associazione Gigi Ghirotti: «Per la quarta volta consecutiva, anche quest’anno Occupy Albaro ha destinato alla Fondazione Gigi Ghirotti di Genova il ricavato della manifestazione. Occupy Albaro è un esempio di solidarietà nato da un gruppo di amici che si sono uniti per essere presenti e di aiuto quando emergono necessità importanti nella nostra comunità. Ci sentiamo particolarmente onorati e riconoscenti per la vicinanza di questi amici e desideriamo ringraziare anche Fondazione Carige che, come lo scorso anno, ha scelto di sostenere questa iniziativa, raddoppiando la cifra raccolta. Un contributo prezioso che rende l’impatto di questo evento solidale ancora più forte».

A sostegno dell’iniziativa anche Fondazione Carige, che ha confermato l’impegno a raddoppiare l’importo della raccolta fondi della serata fino a un massimo di 15mila euro. Lo conferma il presidente Lorenzo Cuocolo: «Fondazione Carige è da molti anni al fianco della Gigi Ghirotti. In occasione della recente compravendita dell’immobile di via Montallegro avevamo manifestato la volontà di continuare a essere vicini a questa importante realtà del nostro territorio. L’Occupy Albaro Party rappresenta un’occasione concreta per rinnovare quell’impegno, lavorando in rete; è un’iniziativa capace di riunire tante persone intorno a una finalità solidale e di trasformare un momento di festa in un aiuto significativo per la Gigi Ghirotti. Per questo, come lo scorso anno, Fondazione Carige raddoppierà quanto sarà raccolto durante la serata, fino a un massimo di 15 mila euro. Ci auguriamo che la partecipazione sia ancora una volta numerosa: più grande sarà la risposta dei genovesi, maggiore sarà il contributo che, insieme, riusciremo a destinare alla Gigi Ghirotti».

L’obiettivo è superare il traguardo dello scorso anno, quando l’Associazione Occupy Albaro era riuscita a raccogliere ben 19mila euro durante la serata, che sommati al raddoppio garantito da Fondazione Carige avevano permesso di donare una cifra complessiva di 34mila euro alla Fondazione Gigi Ghirotti. Per raggiungere l’obiettivo, durante l’evento saranno anche messe in vendita le nuove ed esclusive magliette di Occupy Albaro.

L‘assessora al Welfare del Comune di Genova, Cristina Lodi dichiara: «Occupy Albaro conferma anche quest’anno la capacità di Genova di trasformare la convivialità in un gesto concreto di solidarietà. È un appuntamento che unisce cittadini, associazioni, volontari e realtà del territorio attorno a un obiettivo importante: sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti, presidio prezioso per tante famiglie e punto di riferimento per la nostra città. Ringrazio gli organizzatori, i volontari e tutti coloro che, con generosità, renderanno possibile questa nuova edizione. Partecipare significa condividere una serata di comunità, ma soprattutto contribuire a un progetto che ogni giorno porta cura, vicinanza e umanità a chi affronta momenti di grande fragilità».

La presidente del municipio Medio Levante, Anna Palmieri, afferma: «Ringrazio, come sempre, Occupy Albaro, una realtà che da tanti anni rappresenta un punto di riferimento per il nostro territorio e le cui iniziative il Municipio sostiene con convinzione. Un grazie speciale va anche alla Gigi Ghirotti per lo straordinario lavoro che porta avanti ogni giorno, con impegno, umanità e vicinanza alle persone e alle loro famiglie. Questa festa è diventata un appuntamento tradizionale e irrinunciabile, capace di animare il quartiere e, soprattutto, di unire la comunità attorno a un obiettivo di grande valore: aiutare concretamente chi ne ha più bisogno. È la dimostrazione di quanto il nostro territorio sappia essere vivo, partecipe e solidale.

Anche il presidente del consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, esprime la propria vicinanza all’iniziativa: «Ringrazio Occupy Albaro per questa splendida iniziativa, che ogni anno sa unire la comunità genovese attorno a obiettivi di grande valore sociale. Siamo felici che il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti, per il prezioso lavoro che svolge ogni giorno a fianco delle persone e delle famiglie in difficoltà. Genova ha dimostrato ancora una volta di essere una città generosa, e come istituzione regionale siamo sempre pronti a sostenere iniziative come questa, che uniscono solidarietà concreta e senso di comunità».