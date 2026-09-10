Nuovo stadio Ferraris, convocazione lampo a Tursi per la delibera. L’opposizione: “Inaccettabile”

Genova. Convocazione lampo per la commissione a Tursi che dovrà discutere la delibera di giunta con cui il Comune di Genova costituisce il diritto di superficie dello stadio Ferraris per un massimo di 90 anni in favore dei privati. I presidenti hanno inviato oggi la comunicazione con l’appuntamento per venerdì 11 settembre (domani) alle 9 del mattino.

Immediata la reazione dell’opposizione. “Oggi per domani, con nemmeno 24 ore di preavviso: è questa la tanto decantata condivisione della giunta Salis? La convocazione a sorpresa è l’ennesimo blitz istituzionale di un’amministrazione che predica trasparenza, ma nei fatti la smentisce puntualmente – attacca Paola Bordilli, capogruppo della Lega -. Proprio come sta già avvenendo con il caos Amt, la Giunta sta dimostrando totale approssimazione e zero capacità di programmazione sui temi fondamentali della città. Non c’è visione, si naviga a vista e si ricorre a forzature dell’ultimo minuto per coprire i propri ritardi ed evitare il confronto e, nel caso, l’eventuale dissenso. Un tema strategico come lo stadio di Marassi (che tocca direttamente i cittadini, il quartiere, le tifoserie e l’economia locale) richiede ben altro rispetto. Noi pretendiamo tempi congrui, l’audizione dei tanti soggetti coinvolti e una reale condivisione con la città. Invece, ci troviamo di fronte a un blitz degno dell’era sovietica, che mortifica l’aula del Consiglio comunale e prende in giro i genovesi. La città merita programmazione e serietà, non improvvisazione”.

“Non è la prima volta che questa amministrazione convoca commissioni con queste tempistiche inaccettabili che nei fatti non garantiscono a chi potrebbe aver voce in merito di poter partecipare – prosegue Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia, insieme ai consiglieri Nicholas Gandolfo e Valeriano Vacalebre -. Un metodo antidemocratico da parte di chi, ormai lo sappiamo, non ama le voci fuori dal coro. Restiamo sconcertati dalla mancanza di volontà da parte del sindaco, della giunta e di tutta la maggioranza di voler aggiornare l’aula e soprattutto la città sul futuro del Ferraris specialmente dopo le osservazioni dei comitati e dei residenti. Possibile che, in cinque mesi, il Sindaco non abbia trovato nella propria agenda un momento per fare il punto in sala rossa? L’ulteriore dimostrazione dell’incapacità amministrativa della prima cittadina e di tutta la sua squadra sempre troppo impegnati a cercare un colpevole dietro cui nascondersi, oltre che l’ennesimo sgarbo ai genovesi che, ancora una volta, si troveranno a fare i conti con un piano preconfezionato al quale, lo sappiamo, non avranno diritto di esprimere il proprio dissenso e dove troppi punti rimangono senza risposta come per esempio quelli dei parcheggi, delle garanzie fornite dai club, dalle giornate di uso pubblico di Villa Piantelli e dei negozi che verranno realizzati all’interno dello stadio”. Da quanto si apprende, la convocazione in tempi strettissimi sarebbe stata chiesta dalla giunta in virtù delle scadenze legate alla candidatura per Euro 2032: entro ottobre 2026, infatti, la Figc dovrà presentare alla Uefa la lista definitiva dei cinque stadi italiani. Questo significa che per la candidatura di Genova servirà arrivare a tale data avendo blindato la solidità finanziaria dell’operazione. Motivazioni che probabilmente non basteranno a convincere l’opposizione, pronta ad accendere gli animi della seduta.

Il provvedimento che sbarca in aula, prima in commissione e poi in consiglio comunale per l’approvazione definitiva, è la delibera che prevede la costituzione del diritto di superficie a favore dell’aggiudicatario individuato mediante gara pubblica. Genova Stadium, la società partecipata in quote uguali da Genoa e Sampdoria, è il soggetto promotore dell’operazione.

Le condizioni previste, salvo eventuali offerte migliorative in gara, comprendono la gratuità del diritto di superficie per i primi cinquant’anni e il pagamento al Comune di un corrispettivo rateizzato dal cinquantunesimo anno fino alla scadenza. Il valore complessivo del diritto è stimato in 17,17 milioni di euro e non è prevista un’erogazione finanziaria diretta da parte del Comune.