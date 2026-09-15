Nuovo stadio Ferraris, da Genova parte la battaglia: “Servono zone con posti in piedi per i tifosi”

Genova. Si apre uno spiraglio per scongiurare la riduzione di capienza del futuro stadio Ferraris. E la soluzione potrebbe vedere proprio Genova nel ruolo di capofila di una battaglia di respiro nazionale: ripristinare i posti in piedi (regolari) negli impianti del calcio.

Nel giorno in cui è stata discussa e approvata la delibera che dà il via alla cessione del diritto di superficie a privati per un massimo di 90 anni, una delegazione di tifosi dell’Associazione club genoani ha portato uno striscione in consiglio comunale per chiedere di realizzare le standing zone, aree in cui il pubblico può assistere in piedi in condizioni di sicurezza senza seggiolini, già esistenti in diversi impianti europei ma vietate in Italia. E poco dopo l’aula ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato da Marco Mesmaker (M5s) e Vittoria Canessa Cerchi (Pd) in cui si impegna la giunta Salis ad attivarsi col ministero dello Sport e il ministero dell’Interno per promuovere l’aggiornamento della normativa nazionale.

“È una normativa datata di decenni – sottoscrive la sindaca Silvia Salis, titolare della delega allo Sport -. Chiederemo un tavolo e per l’occasione potremo farci capofila di una richiesta di aggiornamento della normativa nazionale per la creazione di zone safe standing nei nostri stadi. È una novità che viene attesa in tutta Italia mentre altri Paesi europei si sono già portati avanti. Questo è il momento di chiedere un aggiornamento”.

Oltre a questo, c’è un’altra novità riferita oggi dalla sindaca: nel bando per l’assegnazione del diritto di superficie e dei lavori di riqualificazione sarà prevista una “premialità per chi porterà un progetto che diminuisca il meno possibile i posti dello stadio“.

Il progetto dell’architetto Hembert Peñaranda, alla base della proposta di Genova Stadium che dovrà comunque passare per la gara, prevede un totale di 31.603 posti dopo la ristrutturazione a fronte dei 33.205 attuali. Una decurtazione spiegata con l’esigenza di adeguarsi alle più recenti disposizioni di sicurezza, fondamentali per rientrare nella categoria 4 Uefa, e minimizzata dalle società ricordando che già oggi circa mille biglietti non vengono messi in vendita per questioni di scarsa visibilità del campo.

Lo striscione esposto dai club genoani

I tifosi rossoblù ricordano che il vecchio stadio poteva ospitare fino a 60mila spettatori e fanno notare che “il Genoa nelle ultime tre stagioni ha superato sempre i 26mila abbonamenti”. Da qui l’idea di usare il dossier Ferraris per sbloccare anche in Italia le standing zone, oggi escluse per gli impianti calcistici da un decreto del ministero dell’Interno che risale già al 1996. “Bisogna mettere intorno a un tavolo Coni, Figc, ministero dell’Intero, commissione parlamentare Sport e Comune di Genova”, sottolineano i rappresentanti dell’Acg. Ed è quello che il Comune di Genova chiederà.

Ok alla delibera sul diritto di superficie, no alle modifiche chieste dal centrodestra

In ogni caso la delibera su cui si fonda l’operazione Ferraris della giunta Salis passa in consiglio comunale coi voti della maggioranza. Prossima tappa, la gara da bandire a fine novembre per poter partire coi lavori a marzo 2027, rispettando le scadenze per la candidatura a Euro 2032, su cui Genova nutre ancora speranze. L’opposizione di centrodestra di “pratica presentata in fretta e furia” e di “confronto negato“, e continua a evidenziare i numerosi punti controversi dello schema di convenzione che verrà firmato dai soggetti vincitori della procedura pubblica.

Tra questi i dubbi sui rischi finanziari a carico del Comune di Genova in caso di risoluzione anticipata della concessione per inadempimenti del concessionario, visto che il testo prevede il pagamento dei lavori effettuati e un’ulteriore clausola che vincola questi fondi in favore di chi finanzierà l’operazione. Restano anche i timori sulle attività commerciali che si insedieranno nel nuovo Ferraris, in particolare sulle tre medie strutture di vendita.

Nessuna disponibilità della giunta, però, a modificare lo schema di convenzione per intervenire sui nodi considerati critici. “È evidente che non ci saranno centri commerciali, ma rispetteremo le norme del Puc vigente“, ha risposto il vicesindaco Alessandro Terrile, che ha poi surriscaldato gli animi – con tanto di scontro in aula col presidente Claudio Villa – ricordando la vendita del Palasport messa in atto dalla giunta Bucci: “Il Comune di Genova ha speso oltre 200 milioni di euro di soldi pubblici per un’area privata“. E sulle funzioni commerciali: “Ci era stato raccontato che al Palasport sarebbero state vendute pinne, canne da pesca e maschere da sub: non è così, andateci e vedrete che c’è di tutto”.

Sotto i riflettori anche il futuro di Villa Piantelli, anche questa ricompresa nel diritto di superficie e parte integrante del sistema stadio durante le partite. Le rassicurazioni fornite da Salis alle associazioni non convincono tutti: il Circolo Nuova Ecologia, tra gli altri, ha espresso “ferma contrarietà” sulla “menomazione” che subirebbe Marassi con l’affidamento del bene storico ai privati.

Anche in questo caso la giunta non ha accolto la richiesta di inserire ulteriori garanzie: “L’obiettivo è che la riqualificazione dello stadio possa convivere con attività sociali – ha detto Terrile -. Laddove questo non possa avvenire c’è l’impegno del Comune a trovare spazi idonei perché attività sociali possano proseguire, ma non possiamo subordinare la convenzione a un punto d’equilibrio che si troverà nel corso della procedura”.