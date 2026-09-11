Nuovi sportelli per migranti, Lega all’attacco. Bordilli: “Salis aumenta le tasse ma taglia i servizi ai genovesi”

Genova. “Mentre, dopo ormai 16 mesi di Giunta Salis, le famiglie genovesi, i nostri anziani e i nostri giovani fanno i conti con continui aumenti delle tasse, autobus che non passano e una fortissima insicurezza, la priorità di questa Giunta sembra essere l’apertura di nuovi sportelli dedicati esclusivamente a chi arriva da un percorso migratorio, fino a toccare quota quattordici presìdi in tutta la città».

A dirlo in una nota stampa Paola Bordilli, Lega, che commenta in questo modo la notizia del finanziamento del progetto legato all’accoglienza di migranti attraverso l’istituzione di quattro sportelli dedicati.

“Il tema non è l’ascolto o il supporto burocratico in sé, ma l’assenza totale di una visione complessiva sulla sicurezza, sulla legalità e sulla reale sostenibilità sociale di questi interventi nei quartieri, dal Molo a Struppa, passando per la Val Sturla e San Teodoro. I cittadini ci segnalano quotidianamente situazioni di degrado, una crescente percezione di insicurezza e una disparità di attenzione che genera comprensibile esasperazione. Serve la garanzia che ogni singolo euro pubblico venga investito prima di tutto per rispondere alle emergenze e alle fragilità dei nostri concittadini, che oggi si sentono abbandonati dal Comune”, conclude la capogruppo della Lega.