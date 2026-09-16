Nuova diga, Giordano (M5s): “Chiarezza sul protocollo di legalità, qual è lo stato effettivo?”

Genova. “Lo scorso 4 agosto, Regione Liguria ha annunciato la firma del protocollo di legalità per la Fase B della Diga, affermando che lo stesso avrebbe accompagnato l’intero ciclo di realizzazione dell’opera e che i controlli sarebbero stati estesi all’intera filiera, compresi subappaltatori, subcontraenti e fornitori. Soprattutto alla luce della realizzazione di parte delle forniture (diversamente dal contratto di aggiudicazione) fuori dal contesto nazionale, abbiamo contattato prima la struttura commissariale e poi l’ufficio legalità territoriale della Prefettura di Genova. Secondo quanto comunicato dalla prima, il protocollo non sarebbe ancora stato formalmente acquisito nella sua versione definitiva. Successivamente, dall’ufficio della Prefettura ci è stato riferito che il documento non risulterebbe ancora perfezionato, in quanto mancherebbero alcune firme. È una circostanza che deve essere chiarita”.

Così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, che poi sottolinea: “Mentre la Regione comunica che il Protocollo è stato firmato, a distanza di oltre un mese, iniziati già i lavori e la Fase B, gli uffici istituzionali riferiscono una situazione diversa rispetto alla disponibilità e al perfezionamento del documento. Non si tratta di una questione formale o burocratica: il protocollo è uno strumento destinato a garantire controlli antimafia sull’intera filiera dell’opera, con verifiche sulle imprese, tracciabilità dei flussi finanziari, censimento degli esecutori e monitoraggio dei soggetti coinvolti, dovendo peraltro definire anche i controlli nelle forniture estere non coperte dal Protocollo. Ed è proprio per questo che la questione assume particolare rilievo oggi, alla luce della modifica dell’assetto produttivo della Fase B e dello spostamento della produzione dei cassoni verso un operatore comunitario individuato a Valencia. Se il Protocollo deve garantire “massima sorveglianza”, vogliamo sapere con certezza da quale momento sia perfezionato e operativo e quali controlli siano stati concretamente attivati nei confronti della filiera produttiva estera”.

“Non stiamo formulando accuse – continua Giordano -. Stiamo semmai chiedendo una cosa semplice: qual è oggi il documento ufficiale, definitivo e sottoscritto che disciplina il protocollo di legalità della Fase B della nuova Diga, opera strategica che coinvolge ingenti risorse pubbliche? La legalità e la tracciabilità della filiera non possono essere affidate a comunicati stampa o a documenti ancora in bozza. Devono essere verificabili attraverso atti ufficiali pubblici, sottoscritti e operativi. Come M5S abbiamo inviato una richiesta di accesso agli atti per capire qual è l’iter del Protocollo di legalità nella sua versione definitiva e completo delle sottoscrizioni, nonché tutti gli atti attraverso i quali è stata autorizzata la modifica del sito produttivo dei cassoni e la relativa organizzazione della filiera. Perché su un’opera di questa rilevanza una cosa deve essere certa: il Protocollo deve esistere non soltanto come annuncio, ma come documento formalmente perfezionato e concretamente applicato”, conclude.