Nuova diga, posato il cassone numero 33: raggiunti i 1,6 chilometri di lunghezza complessiva

Genova. Proseguono i lavori di realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova. Con la posa di ulteriore cassone, il decimo posizionato nel periodo estivo, l’infrastruttura raggiunge 1.600 metri di sviluppo complessivo. Il risultato conferma l’accelerazione impressa alle attività offshore negli ultimi mesi, resa possibile dalla favorevole combinazione di condizioni meteomarine e “dalla capacità organizzativa del Consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, che realizza l’opera per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale”, come si legge nella nota diffusa questa mattina dalla stessa PerGenova Breakwater

“La piena integrazione tra i siti produttivi, la logistica e le operazioni in mare aperto ha consentito di massimizzare le finestre operative disponibili, assicurando continuità alle lavorazioni e i più elevati standard di sicurezza in ogni fase realizzativa, garantendo al contempo la piena funzionalità del Porto di Genova e la regolare prosecuzione delle attività commerciali dello scalo – si legge nella nota – Parallelamente alle operazioni di posa dei cassoni, procedono gli interventi di consolidamento del fondale marino e la realizzazione della sovrastruttura della diga e del muro paraonde, componenti fondamentali per assicurare la protezione del porto rispetto al moto ondoso”.

La Nuova Diga Foranea rappresenta un investimento strategico per il futuro del porto ligure e del sistema portuale italiano in generale. Una volta completata, consentirà l’accesso in sicurezza alle navi di ultima generazione, rafforzando il ruolo di Genova quale principale porta d’ingresso del Paese verso i mercati internazionali e contribuendo ad accrescere la competitività dei corridoi logistici che collegano il Nord Italia al cuore dell’Europa.