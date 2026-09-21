Novah al Porto Antico, il maxi palco gira a 360 gradi: tutto sul dj set gratuito per il Fuorisalone

Genova. Formula vincente non si cambia, anche se si rimette mano alla location. Stavolta a ospitare un’altra stella della techno, la dj belga Novah, per il suo dj set sarà il Porto Antico, con un maxi palco che girerà a 360 gradi allestito in piazzale Mandraccio.

Orari e location del dj set di Novah a Genova

Il concerto gratuito di Novah sarà il clou del Fuorisalone, il calendario di eventi organizzati in città in occasione del Salone Nautico. Appuntamento venerdì 2 ottobre a partire dalle 18, per un dj set che proseguirà sino alle 22. La piazza può ospitare sino a 20mila persone, e saranno ovviamente messe in campo tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire l’ordine pubblico. Non servirà nessun biglietto né prenotazioni: proprie come per Charlotte de Witte, che lo scorso aprile si era esibita in piazza Matteotti, chi prima arriva riuscirà ad accaparrarsi i posti più vicini al palco.

Il costo dell’evento è coperto in gran parte da Iren in qualità di sponsor, da Porto Antico e dal Comune, ma sarà “nettamente inferiore” a quello per de Witte, come ha chiarito il consigliere delegati ai grandi eventi Lorenzo Garzarelli. L’obiettivo è replicare il successo di aprile e rafforzare la visione di Genova come punto di riferimento per la scena elettronica a livello italiano e, nelle più rosee aspettative, europeo.

“Non abbiamo voluto lasciare che il mondo dell’elettronica fosse un mondo isolato, un episodio sporadico – ha aggiunto Garzarelli – stiamo cercando di costruire una linea al passo con tutte le grandi città europee, già avanti rispetto al valore culturale e al patrimonio artistico anche della musica elettronica”.

Il modello è il Fuorisalone di Milano

“È molto importante portare un grande evento internazionale per attirare un pubblico anche nuovo al Salone Nautico – ha detto la sindaca Silvia Salis – Avevamo detto l’anno scorso che il nostro obiettivo era quello di creare negli anni un Fuorisalone sempre più competitivo, sull’esempio di quello di Milano. Credo sia importante per una città parlare a tutti i tipi di produzione culturale e a tutti i tipi di pubblico”.

“Il concerto di De Witte è stato un evento che ha portato Genova in tutto il mondo – ha proseguito Salis – Non ci saremmo potuti in nessun modo permettere quel tipo di pubblicità, e l’abbiamo fatto con un evento che è stato gestito in modo da costare relativamente poco per le tasche genovesi, ma portare in città un’attenzione che mancava da decenni. Abbiamo visto Genova sulle pagine dei quotidiani e dei settimanali di tutto il mondo, ma quando dico di tutto il mondo voglio dire Brasile, voglio dire Corea, Giappone, cioè veramente in tutto il mondo, per non parlare dell’Europa. E credo che sia importante far capire che in questa città c’è un nuovo fermento che porta anche a dedicare del tempo a eventi nuovi”.