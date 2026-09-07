Quasi 90 notti tropicali, Genova batte il record del 2003: l’estate 2026 è la più calda di sempre

Genova. Quasi 90 notti tropicali, ovvero con temperature oltre i 20 gradi, e 60 ancor più che tropicali, con minime di almeno 25, il valore più alto della serie storica. L’estate 2026 pare proprio aver spodestato quella, terribile, del 2003, in cui le notti tropicali erano state circa 40, come nel 2022.

Le notti tropicali dell’estate 2026

I dati sono dell’osservatorio storico dell’Università di Genova, che ha monitorato l’andamento di un’estate iniziata a maggio e proseguita sino a settembre con un’ondata di calore dietro l’altra. Più che ondate, sottolineano gli esperti, una tendenza meteorologica incentrata su temperature record interrotta saltuariamente da giornate più fresche. E parlando proprio di giorno, quelli con temperature massime di almeno 30 gradi sfiorano quota 50, contro una media climatica 1991-2020 di poco inferiore a 10.

Anche il 2024 risulta nettamente sopra la media: se 2003, 2015 e 2020 mostrano già valori elevati, gli anni più recenti hanno fatto registrare “bolle di calore” più grandi e persistenti, con giornate in in cui la temperatura minima è rimasta almeno a 25 gradi. Non si tratta quindi soltanto di più giornate molto calde durante il giorno, ma anche di notti che non consentono un vero raffrescamento.

Un confronto netto con il passato

Arpal sottolinea come il confronto con il passato sia netto: “Negli anni ’50, ’60 e ’70 le notti tropicali erano meno frequenti e quelle con minime di almeno 25 °C decisamente rare. Dagli anni ’90, e soprattutto dagli anni Duemila, il caldo notturno è aumentato sensibilmente. La memorabile estate del 2003 registrò a Genova circa 15 giorni con almeno 30 °C, contro i quasi 50 del 2026”.

Le notti tropicali non si sono interrotte con l’inizio dell’autunno meteorologico. Anche per lunedì 7 settembre è stato emesso un bollino giallo per caldo, un’unica giornata che non interrompe però il ciclo. Per una tregua servirà attendere mercoledì, quando è previsto il passaggio di un fronte di maltempo.