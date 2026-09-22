“Extreme Region”, la ricerca oltre i confini: a Genova torna la Notte dei ricercatori e delle ricercatrici

Genova. Torna anche quest’anno la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, coordinata a Genova dall’Università: il 24 e il 25 settembre la ricerca esce dai laboratori per incontrare la città, raccontare le proprie scoperte e mostrare come il lavoro di ricercatrici e ricercatori contribuisca ad affrontare le grandi sfide della società.

In Italia, oltre a Genova, altre 12 città aderiscono al progetto SHARPER per la European Researchers’ Night del 25 settembre: Ancona, Cagliari, Camerino, Catania, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Perugia, Sassari, Terni, Trieste e Urbino. Per un giorno, e una notte, piazze, università, musei e spazi culturali si trasformano in luoghi di incontro tra ricerca e cittadinanza.

L’edizione 2026 invita a esplorare le “Extreme Region”, intese come i confini della conoscenza scientifica: dai fondali della Terra allo spazio, ma anche territori e comunità difficili da raggiungere.

L’edizione genovese entra nel clou giovedì 24 settembre, ai Giardini Luzzati, con numerose attività. Il programma propone laboratori, dimostrazioni, incontri e giochi, con l’obiettivo di permettere al pubblico di incontrare direttamente chi fa ricerca e scoprire metodi, domande e risultati del lavoro scientifico.

Il programma prosegue domenica 25 settembre con un open day a ingresso gratuito al Castello D’Albertis, le visite al Centro Meteo ARPAL e il Green Village all’Oktober Fest.