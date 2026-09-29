“Nonno ascoltami”, torna a Genova l’appuntamento per promuovere l’importanza della salute uditiva

Genova. L’iniziativa per la promozione e la sensibilizzazione sulla salute uditiva “Nonno ascoltami!” tornerà a Genova, dove, domenica 4 ottobre, in piazza Matteotti sarà possibile effettuare controlli audiometrici e confrontarsi con medici specialisti.

“È un piacere e un motivo di orgoglio per Genova essere riconfermata come tappa di una campagna di rilievo come “Nonno ascoltami!” – sottolinea l’assessora al Welfare Cristina Lodi –. Fare prevenzione significa fare cultura della salute, e possiamo farlo con efficacia solo unendo le forze con le realtà sanitarie e le associazioni del territorio. Eventi come questo nascono per costruire alleanze virtuose, ma il traguardo principale resta uno: fare la differenza nella vita delle persone, raggiungendone il maggior numero possibile”.

“È per questo – spiega Valentina Faricelli, presidente di Udito Italia – che da diciassette anni siamo impegnati in campagne di informazione, educazione e responsabilizzazione dei cittadini, per diffondere l’importanza della prevenzione dei disturbi uditivi e avvicinare la sanità alle persone”.

“Negli ultimi anni i disturbi uditivi sono sempre più al centro dell’attenzione a livello internazionale – aggiunge Mauro Menzietti, fondatore di Udito Italia –. L’OMS ha istituito il World Hearing Forum con l’obiettivo di favorire il confronto e incoraggiare politiche attive di prevenzione e cura dei disturbi uditivi. Un organismo internazionale di cui anche Udito Italia fa parte”.

Ad accogliere i cittadini saranno le équipe mediche coordinate dal prof. Giorgio Peretti, direttore del Reparto di Otorinolaringoiatria dell’Università – Policlinico San Martino di Genova, e dal dott. Marco Barbieri, direttore del Reparto di Otorinolaringoiatria dell’ASL 3 Liguria – Ospedale “Antero Micone”.

L’iniziativa rinnova la collaborazione con la Croce Rossa Italiana e rafforza quella con ACI, con particolare attenzione al rapporto tra salute uditiva e sicurezza stradale, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un buon udito anche alla guida.

Confermata inoltre la collaborazione con il partner tecnico Maico Biacustica. Tra le novità di questa edizione, la collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) attraverso la campagna “Silver Handball – Generazioni in campo”, che porta il tema della prevenzione e della salute uditiva anche nel mondo dello sport, promuovendo i valori dell’inclusione, della partecipazione e del dialogo tra generazioni.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), oltre 1,5 miliardi di persone convivono nel mondo con una qualche forma di perdita uditiva, di cui circa 430 milioni con una perdita uditiva invalidante. Un numero destinato a crescere fino a circa 2,5 miliardi di persone entro il 2050, se non verranno rafforzate le strategie di prevenzione e cura.

Negli ultimi anni, uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dalla crescente esposizione al rumore, soprattutto negli ambienti ricreativi. L’OMS stima che oltre un miliardo di giovani nel mondo possa essere a rischio di perdita dell’udito a causa di abitudini di ascolto non sicure.

La salute uditiva riveste inoltre un ruolo fondamentale in molti aspetti della vita quotidiana, un tempo sottovalutati, dalla sicurezza stradale alla qualità degli ambienti di vita e di lavoro. Se la diagnosi precoce e le tecnologie assistive rappresentano strumenti fondamentali, è sulla sensibilizzazione e sulla consapevolezza delle persone che si gioca una partita decisiva. Secondo l’OMS, infatti, una quota significativa dei casi di perdita uditiva può essere prevenuta attraverso adeguate misure di sanità pubblica.

Per questo Udito Italia, organizzazione del Terzo Settore impegnata nella promozione della salute uditiva, riparte con la sua campagna sociale più importante: “Nonno Ascoltami! – La prevenzione in piazza”.

Giunta alla XVII edizione, la manifestazione continua a portare la prevenzione direttamente tra le persone, trasformando per un giorno le piazze italiane in spazi dedicati alla salute dell’udito.

Medici specialisti, professionisti sanitari e volontari, insieme alla Croce Rossa Italiana, offriranno screening uditivi gratuiti, consulenze e informazioni per aiutare cittadini di ogni età a conoscere, proteggere e preservare il proprio udito.

La campagna è realizzata con il sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nell’ambito del World Hearing Forum, organismo internazionale di cui Udito Italia fa parte attraverso il proprio rappresentante nel Comitato Direttivo.