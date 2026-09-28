“Non ti scordar di me”, Genova si unisce a De Ferrari per la Gigi Ghirotti: sport, spettacolo e solidarietà

Genova. Torna a Genova “Non ti scordar di me“, l’evento benefico promosso dalla Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS, che sabato 3 ottobre porterà in Piazza De Ferrari una grande giornata dedicata alla solidarietà a base di sport, spettacolo e musica.Giunta quest’anno alla sua undicesima edizione, la manifestazione rappresenta un appuntamento ormai consolidato per la Fondazione e per la città: un’occasione per incontrare cittadini e famiglie, coinvolgere associazioni, istituzioni, volontari, artisti e sportivi e, soprattutto, mantenere alta l’attenzione sulla necessità di garantire cura, assistenza, ascolto e dignità alle persone malate e alle loro famiglie.

Nata come iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno delle attività della Fondazione, “Non ti scordar di me” è cresciuta nel corso degli anni, trasformandosi in una giornata capace di unire solidarietà e intrattenimento e di portare il messaggio della Gigi Ghirotti direttamente nel cuore della città. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Genova e inserita nel programma degli eventi del Fuori Salone, torna così nel 2026 con un programma ricco di appuntamenti e protagonisti, in una Piazza De Ferrari pronta a trasformarsi per un’intera giornata in un grande palcoscenico di sport, musica e spettacolo.

“Questa straordinaria giornata in Piazza De Ferrari rappresenta molto più di un momento di festa: è il segno tangibile dell’affetto e della vicinanza che Genova riserva quotidianamente alla nostra Fondazione”, sottolinea Franco Henriquet, Presidente della Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS. “La solidarietà è il motore che ci permette di essere sempre accanto alle persone malate e alle loro famiglie, garantendo cura, ascolto e dignità. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sportivi, alle istituzioni, ai volontari, agli sponsor e ai partner che, con il loro impegno e la loro generosità, rendono possibile questa giornata e ci aiutano a portare avanti ogni giorno la nostra missione”.

Una giornata tra sport, spettacolo e tradizione ligure

Il programma prenderà il via alle 10:30 con l’apertura ufficiale e l’esibizione della Scuola e Banda Musicale di Prà – Carlo Colombi APS. A seguire, spazio ai più piccoli con l’intrattenimento delle mini moto di JMX Minicross.

Alle 11:00 Piazza De Ferrari si riempirà dei profumi e dei sapori della tradizione ligure, con la distribuzione gratuita della focaccia offerta da ISCOT Liguria e delle bibite messe a disposizione da Timossi. A servire il pubblico saranno i ragazzi dell’Istituto Bergese, coinvolti nell’organizzazione della giornata.

Alle 11:30 sono previsti i saluti istituzionali, con la partecipazione della Sindaca di Genova Silvia Salis, di Simona Ferro, Vicepresidente con delega allo sport di Regione Liguria, di Massimo Nicolò, Assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali e Terzo Settore di Regione Liguria e di Cristina Lodi, Assessore al Welfare, Servizi Sociali, Famiglie, Terza Età e Disabilità del Comune di Genova e Lorenzo Garzarelli, consigliere delegato ai grandi eventi del Comune di Genova.

Il freestyle motocross protagonista in Piazza De Ferrari

Alle 12:00 entrerà nel vivo lo spettacolo con il primo show di Vanni Oddera, protagonista del freestyle motocross, insieme ai piloti di Daboot. Un appuntamento ad alta intensità che culminerà nel Main Show delle 15:00, quando Vanni Oddera tornerà in scena con la straordinaria partecipazione delle ballerine acrobatiche di LINEADARIA Vertical Contemporary Dance, in un incontro tra sport, danza e spettacolo.

“Portare l’energia del freestyle e dei nostri show in Piazza De Ferrari per la Gigi Ghirotti è un’emozione unica”, spiega Vanni Oddera, campione di Freestyle Motocross. “Per noi lo sport non è solo adrenalina, ma uno straordinario veicolo di inclusione, sorrisi e vicinanza umana per chi sta affrontando le sfide più difficili. E’ per me un piacere stare vicino alle persone che hanno bisogno. Perché è la cosa più bella che un uomo possa fare. Poi ancora più bella se posso farla con la mia passione, il mio sport. Quindi, per quello che posso, ci sarò sempre”.

Tra le 12:30 e le 14:30, il Food Truck Novella proporrà al pubblico degustazioni di eccellenze gastronomiche liguri.

Dalla pet therapy al grande flash mob delle “Stelle”

Il pomeriggio proseguirà alle 15:30 con l’area per la Pet Therapy, curata dall’Associazione Legame Invisibile, per uno spazio dedicato al rapporto tra persone e animali e al valore della relazione.

Alle 16:00 sarà invece il momento del grande Flash Mob a cura di Stelle nello Sport, che coinvolgerà numerose realtà sportive e associazioni del territorio. In Piazza De Ferrari si alterneranno le esibizioni di Andrea Doria, con la ginnastica artistica e Auxilium, con la ginnastica ritmica. E ancora Groovies Dance School, con l’Hip Hop, Officina dell’Arte, con il Tip Tap, Stomp & Go Country Dance, Audax Quinto con la ritmica e, a chiudere, il Flash Mob Dance Party con Zumba e Salsation.

Il gran finale con la discesa dei Super Eroi Acrobatici da Palazzo Ducale

A chiudere la giornata, alle 17:30, sarà l’esibizione dei Super Eroi Acrobatici, che scenderanno da Palazzo Ducale per salutare il pubblico e concludere la manifestazione.

Ad accompagnare l’intera manifestazione saranno la musica e la conduzione di Radio Babboleo, partner della giornata.

Da oltre dieci anni “Non ti scordar di me” rinnova così il suo appuntamento con Genova, trasformando una giornata di festa in un’occasione concreta di incontro, sensibilizzazione e solidarietà. Un filo che lega le diverse edizioni della manifestazione e che continua a riportare al centro il messaggio della Fondazione: non lasciare sole le persone malate e le loro famiglie e costruire, attraverso la cura e la vicinanza, una comunità capace di prendersi cura dei più fragili.

Le dichiarazioni

“Penso che uno degli aspetti più preziosi del lavoro della Gigi Ghirotti sia aiutare le famiglie ad affrontare l’incertezza e la paura che si provano quando una persona si ammala e ci si trova a riorganizzare la propria vita, chiedendosi ogni giorno se si stia facendo la cosa giusta”, dichiara la Sindaca di Genova, Silvia Salis. “Grazie alla Fondazione, le famiglie possono contare su qualcuno a cui rivolgere una domanda o confidare una preoccupazione. È un rapporto di fiducia che si costruisce entrando nella vita delle persone con competenza e delicatezza. Anche per questo, al professor Henriquet e a chi lavora e dedica il proprio tempo alla Fondazione va la mia sincera gratitudine. L’appuntamento del 3 ottobre sarà un’ulteriore occasione per conoscere più da vicino questo impegno: mi auguro che tante persone si avvicinino alla Gigi Ghirotti e scelgano di sostenerla anche grazie al successo di questa giornata”.

“Non ti scordar di me dimostra da undici edizioni la straordinaria generosità di Genova e della Liguria nei confronti della Fondazione Gigi Ghirotti. Come Regione Liguria crediamo fortemente nel valore dello sport come veicolo di inclusione, entusiasmo e coesione sociale”, commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo sport Simona Ferro. “Vedere Piazza De Ferrari riempirsi dell’energia di tanti campioni e realtà sportive del territorio, dal freestyle di Vanni Oddera alle esibizioni degli atleti di Stelle nello Sport, conferma come la pratica sportiva possa essere un motore potente per donare un sorriso e un sostegno concreto a chi vive i momenti più difficili della malattia”.

“La Gigi Ghirotti è una realtà profondamente radicata nella nostra comunità e il suo lavoro ci ricorda ogni giorno che prendersi cura significa anche ascoltare, accompagnare e non lasciare sole le persone e le loro famiglie – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità di Regione Liguria –. “Non ti scordar di me” porta questo messaggio nel cuore di Genova e trasforma una giornata di festa in un’occasione per parlare di cura, dignità e solidarietà”

“A Genova, e non solo, Gigi Ghirotti vuol dire tante cose insieme: solidarietà, vicinanza, umanità, assistenza, aiuto psicologico e sociale alle persone malate e alle loro famiglie”, dichiara Cristina Lodi, assessora al Welfare e ai Servizi sociali del Comune di Genova. “Come Amministrazione non smetteremo mai di supportare e ringraziare il prof. Henriquet e tutta la squadra di una Fondazione che non è solo un’eccellenza del mondo sanitario genovese, ma un vanto e un sostegno quotidiano per tutta la nostra comunità”.