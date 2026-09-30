“Non chiamarmi Cenerentola” è il nuovo romanzo di Paola Servente: presentazioni a Sestri Levante e Genova

Genova. È uscito il nuovo romanzo di Paola Servente, conduttrice e autrice radiofonica: “Non chiamarmi Cenerentola“, edito da Piemme.

Si tratta di uno young adult adatto anche alle giovanissime dai 13 anni.

Questa la trama: Virginia ha sedici anni, è capitana della squadra di pallavolo, divora romanzi e detesta gli stereotipi. Eppure, per gli studenti del liceo D’Annunzio è “Cenerentola”. Il soprannome le è rimasto appiccicato addosso dopo aver perso una scarpa in un’epica figuraccia davanti a Stefano Arrigoni, diciotto anni, capitano dell’Under 19, il ragazzo più popolare, più arrogante (e più bello!) della scuola. Come se non bastasse, Virginia e Stefano, ormai per tutti Cenerentola e il Principe, si ritrovano a lavorare in coppia a un importante progetto scolastico. Per due settimane saranno obbligati a frequentarsi e a lei toccherà sopportare il suo sorrisino, le continue battute e la sicurezza ostentata. Giorno dopo giorno, però, le certezze di Cenerentola vacillano. Il Principe si rivela molto diverso dal ragazzo tutto muscoli e arroganza che immaginava e quando è insieme a lui si ritrova a fare pensieri che non avrebbe creduto possibili… E se questa volta fosse Cenerentola a scegliere il proprio destino?

L’autrice, al suo ottavo romanzo, ha anche in calendario una serie di presentazioni e firmacopie:

Sabato 3 ottobre sarà a Firenze per la tappa italiana del Festival Internazionale del romance Rare.

Sabato 10 ottobre appuntamento a Sestri Levante per un firmacopie da Mondadori per tutto il giorno.

Domenica 11 ottobre presentazione alla Feltrinelli di Savona alle 17.

Infine a Genova bookclub e presentazione mercoledì 21 ottobre alle Feltrinelli alle 18.