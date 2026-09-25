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Hollywood

Nicole Kidman torna a Portofino: l’attrice premio Oscar in Riviera per la fine dell’estate

La star, già avvistata nel borgo lo scorso luglio, ci è tornata nei giorni scorsi con la sorella Antonia, alloggiando ancora una volta allo storico hotel Splendido

Generico settembre 2026
Instagram Nicole Kidman

Portofino. Nicole Kidman sempre più innamorata di Portofino. L’attrice premio Oscar, già avvistata nel borgo lo scorso luglio, ci è tornata nei giorni scorsi con la sorella Antonia, alloggiando ancora una volta allo storico hotel Splendido.

Kidman ha condiviso su Instagram una serie di scatti che la ritraggono nel giardino dell’hotel mentre si gode il sole e la vista, oltre che la buona cucina: sulla tavola imbandita fotografata, pizza, insalata di mare, bruschette e altre prelibatezze. L’attrice ha anche approfittato dell’occasione per visitare una chiesa con la sorella, prima di tornare a godersi la fine di settembre in Riviera.

Generico settembre 2026

Nicole Kidman era già stata fotografata nel borgo a luglio, e in quel caso con lei c’era l’imprenditore statunitense Michael Reinstein, con cui si vocifera abbia un’amicizia speciale. Era poi tornata negli Stati Uniti per prepararsi al press tour di Amori & Incantesimi 2, che ha debuttato a fine agosto.

Non è escluso che entro la fine della settimana l’attrice faccia un salto a Milano per partecipare a una delle tante sfilate della Milano Fashion Week, soprattutto visto che giovedì la figlia Sunday Rose ha calcato la passerella di Max Mara.

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