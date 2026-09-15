Alba movimentata a Nervi: tre tir restano incastrati in viale Franchini

Genova. Alba difficile quella di martedì in viale Franchini, a Nervi, dove tre tir si sono ritrovati incastrati in una curva.

Non è chiaro come gli autisti siano arrivati a imboccare la stretta strada parallela all’Aurelia, ma una volta raggiunta una curva il primo dei tre si è dovuto fermare. Vista anche l’ora – erano circa le 4 – alcuni residenti si sono affacciati alle finestre svegliati dai rumori e dalle grida che gli autisti si sono scambiati per cercare di uscire dall’impasse.

Sul posto è poi arrivata una pattuglia della polizia locale che ha aiutato gli autisti a uscire dalla strada contromano e a tornare indietro verso via Oberdan.