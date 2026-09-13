Nel centro storico una nuova opera di street art dedicata a Leda Rafanelli

Genova. In via San Bernardo, nel centro storico, arriva una nuova opera di street art dedicata a Leda Rafanelli, politica, anarchica, scrittrice e femminista.

L’opera è stata realizzata in occasione dell’anniversario della sua scomparsa dalla street artist femminista CDonatiMeyer.

Attraverso il linguaggio immediato dell’arte urbana, CDonatiMeyer riporta nello spazio pubblico la figura di Leda Rafanelli e il suo pensiero libero e controcorrente, legato all’emancipazione femminile, all’anarchismo, all’antimilitarismo e all’anticolonialismo.

La scelta di Genova assume un significato particolare per il rapporto che Rafanelli ebbe con la città, dove trascorse l’ultima parte della sua vita e dove morì il 13 settembre 1971.

Con questo intervento, una figura ancora poco conosciuta della storia e della cultura italiana torna simbolicamente nelle strade della città, affidata allo sguardo contemporaneo di un’artista che ha fatto della street art anche uno strumento di riflessione sulle donne, sulla loro memoria e sulla loro presenza nello spazio pubblico.