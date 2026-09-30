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In salvo

Neirone, due fungaioli recuperati nei boschi: uno portato in ospedale con l’elicottero

Protagonisti due genovesi di 66 e 72 anni, intervenuti vigili del fuoco e soccorso alpino

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Foto d'archivio

Neirone. Doppio intervento per due fungaioli oggi nei boschi di Neirone.

Nel primo caso un uomo di 72 anni genovese si è smarrito e cadendo si è procurato anche un trauma cranico anche se è rimasto sempre vigile e cosciente.

È stato recuperato dall’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco (allertato anche il soccorso alpino) e portato per accertamenti al San Martino di Genova.

Nel secondo caso il richiedente è stato un fungaiolo di 66 anni anche in questo caso genovese. È stato raggiunto dai tecnici del soccorso alpino e poi recuperato da Drago. Era in buone condizioni non è stato necessario il trasporto in ospedale.

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