Nasce la “Genova Cocktail Week”, fino all’11 ottobre percorsi di degustazione tra i locali del centro storico

Genova. Ci sono città che guardano il mare. E poi c’è Genova, che del mare ha fatto la propria storia, il proprio carattere e il proprio modo di incontrare il mondo. È da questa identità che nasce la Genova Cocktail Week 2026, in programma dall’1 all’11 ottobre, un progetto di Rete Contatto Genova pensato per accompagnare la 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale e trasformare la città in un grande itinerario serale da vivere dopo le giornate trascorse al Waterfront.

Un vero e proprio Fuori Salone urbano, sostenuto e supportato da Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Liguria Gourmet e Confcommercio Genova, capace di mettere in relazione il mare con il centro storico, i visitatori con i genovesi, i grandi brand con i locali della città e la cultura contemporanea della mixology con una storia che, a Genova, affonda le proprie radici sulle banchine e a bordo dei grandi transatlantici.

Rotte di degustazione e City experience

Per dieci giorni il pubblico potrà costruire il proprio viaggio attraverso i locali aderenti, scegliendo esperienze, drink list e percorsi tematici. Il meccanismo riprende volutamente quello di un viaggio nel quale scegliere la propria rotta, assaggiare le creazioni realizzate per la manifestazione e collezionare percorsi ed esperienze.

Tre saranno le rotte degustative proposte: dalla Rotta Vermouth (Negroneria Genovese, Gradisca Caffè, Biggie), alla Rotta Distillati Europei (The Honey Bar, Neat, Kowalski) fino ad arrivare alla Rotta Agave (La Compagnia del 28 Erbe, Veracruz, La Cialtroneria), ciascuna articolata attraverso tre locali e altrettante degustazioni tematiche. Le card, acquistabili online, avranno un costo di 22 euro e saranno accompagnate anche da proposte alcohol-free.

Attorno alle rotte nascerà un palinsesto di masterclass, guest shift, degustazioni, pairing, special night, incontri con brand ambassador e momenti dedicati alla cultura professionale del bere miscelato. Uno spazio importante sarà riservato anche alle proposte no/low alcohol e alla promozione di un consumo consapevole.

Un Fuori Salone per la città

La vera ambizione di Genova Cocktail Week 2026 va però oltre il programma degli eventi. Il progetto nasce infatti per prolungare l’esperienza del Salone Nautico oltre il quartiere fieristico, accompagnando visitatori, espositori, operatori e delegazioni alla scoperta della città nelle ore serali e distribuendo sul territorio parte dei flussi generati dal grande appuntamento internazionale.

La Cocktail Week diventa così anche uno strumento di promozione territoriale, destagionalizzazione e gestione dei flussi, capace di sostenere l’economia diffusa, generare permanenza nel centro storico e mettere in rete locali, professionisti, aziende, istituzioni e pubblico.

Dal Waterfront al Centro storico, dai Rolli ai locali, dalle banchine ai banconi: due poli, ma una sola città da vivere. Per i visitatori, la possibilità di continuare la giornata immergendosi nella Genova più autentica. Per gli operatori, quella di creare nuove occasioni di relazione e hospitality. Per i genovesi, infine, l’occasione di partecipare, attraverso la città, a uno dei suoi più importanti appuntamenti internazionali.

Organizzazione e partner

La Genova Cocktail Week è organizzata da Rete Contatto Genova ed è sostenuta e supportata da Regione Liguria, Camera di Commercio Genova, Liguria Gourmet, Confcommercio Genova, Civ San Lorenzo, Civ Meridiana. L’evento è inoltre supportato da Campari Group e Coloniale Group.

Al link in aggiornamento https://contattogenova.cloud/evento/cocktailweek/ sono riportati tutti gli appuntamenti in programma, le diverse “Rotte” e i locali di Rete Contatto Genova aderenti.