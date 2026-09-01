Nasce il Reparto Aeronavale Liguria: la Guardia di Finanza rafforza la presenza sul mare

Genova. A partire dal 1° settembre 2026, la Guardia di Finanza compie un importante passo in avanti nell’organizzazione della propria presenza sul territorio ligure. A ventisei anni dalla sua istituzione, il Reparto Operativo Aeronavale di Genova cambia denominazione e struttura, diventando ufficialmente Reparto Aeronavale Liguria. Un passaggio che va oltre la forma e che esprime l’evoluzione di un presidio strategico a tutela del mare, delle coste e della legalità economico-finanziaria dell’intera regione. Una struttura integrata per oltre 350 km di costaInserito all’interno del Comando Regionale Liguria quale risorsa specializzata, il nuovo Reparto opera in autonomia e al fianco dei Comandi Provinciali di Genova, La Spezia, Savona e Imperia.

L’azione integrata di queste componenti garantisce un monitoraggio costante lungo gli oltre 350 chilometri di litorale ligure, estendendosi dalle acque territoriali a quelle internazionali.

Questo adeguamento organizzativo rientra in una più ampia manovra di riorganizzazione nazionale della componente aeronavale della Guardia di Finanza. L’obiettivo primario è il recupero di risorse organiche da destinare al potenziamento delle attività operative di linea. Negli ultimi anni, in linea con il ruolo di polizia del mare attribuito in via esclusiva al Corpo, il reparto ha modernizzato la propria operatività affiancando ai mezzi navali le più avanzate tecnologie di osservazione aerea, telerilevamento e sistemi di Comando e Controllo.

Un’evoluzione tecnologica e tattica fondamentale per garantire la prevenzione e il contrasto a traffici illeciti e criminalità economico-finanziaria; illeciti ambientali e violazioni in materia di pesca; immigrazione clandestina; operazioni di ricerca e soccorso (SAR) e missioni internazionali coordinate dall’Unione Europea. U