Musica e cultura, al via la prima edizione di Ottobre Paganini

Genova. Genova torna a celebrare uno tra i suoi più celebri cittadini con la prima edizione di Ottobre Paganini, un cartellone diffuso organizzato dal Comune di Genova, che dal 2 ottobre all’8 novembre animerà l’intero territorio cittadino nel segno di Niccolò Paganini. Parte del programma si svolgerà durante il Salone Nautico, con alcuni tra gli eventi più prestigiosi inseriti nella cornice del Fuori Salone.

Un’operazione di straordinario respiro, organizzata in collaborazione con Camera di Commercio e coordinata dal Tavolo Paganiniano, la rete d’eccellenza istituita dal Comune, che riunisce le principali istituzioni del territorio: lo storico Concorso internazionale di violino Premio Paganini, la Fondazione Teatro Carlo Felice, il Conservatorio Niccolò Paganini, la GOG – Giovine Orchestra Genovese, l’Associazione Amici di Paganini, il Centro Paganini per la Ricerca e la Didattica, la EPR – European Paganini Route e l’OPA – Orchestra Paganini.

«Con Ottobre Paganini la nostra città compie un passo fondamentale nella valorizzazione dell’eredità paganiniana – spiega l’assessore Giacomo Montanari – Questo nuovo progetto nasce dalla volontà del Comune di Genova di creare una sinergia profonda tra tutti gli attori culturali e le istituzioni musicali del territorio. Mettendo a sistema competenze, visioni e risorse con la regia della civica amministrazione, abbiamo dato vita a un’operazione di ingegneria culturale strutturata, capace sia di offrire alla cittadinanza un’esperienza diffusa e di altissimo livello, sia di promuovere Genova su scala internazionale. Paganini non è solo un simbolo del nostro passato, ma una leva strategica per la cultura e il turismo del presente e del futuro».

«Sono particolarmente fiero degli eventi promossi dal Premio Paganini nell’ambito di Ottobre Paganini, in particolare della collaborazione con la Sasakawa Music Foundation, realizzata nel quadro delle celebrazioni per i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone e di grande valore sia sul piano istituzionale sia su quello artistico, e della Masterclass di Ulf Wallin, realizzata in collaborazione con il Conservatorio Paganini. La Masterclass ha registrato un numero straordinario di candidature, caratterizzate da un livello violinistico eccezionale: un dato che conferma l’interesse e la fiducia che il Premio continua a suscitare tra le nuove generazioni di violinisti» afferma Nicola Bruzzo, direttore artistico Premio Paganini.

«Ottobre Paganini – dichiara il Sovrintendente del Teatro Carlo Felice Michele Galli – rappresenta un’importante occasione di collaborazione tra le istituzioni e le realtà musicali della città per valorizzare, anche nell’anno in cui non si svolge il Premio, il legame profondo tra Genova e il suo più illustre musicista. Il Teatro Carlo Felice partecipa con convinzione con tre appuntamenti della propria stagione sinfonica: tre concerti con vincitori di edizioni passate che eseguiranno sia pagine celebri di Paganini che un programma più vario, nel pomeriggio di Halloween, pensato per avvicinare al repertorio classico pubblici diversi. Tre occasioni complementari, per confermare il ruolo del Teatro come luogo in cui l’eredità musicale genovese continua a parlare alle nuove generazioni».

«Gli Amici di Paganini partecipano con entusiasmo alla costruzione di una nuova rassegna che si propone anzitutto di mettere a fattore comune esperienze, attività e competenze con l’obiettivo di valorizzare l’immensa eredità culturale paganiniana, uno dei maggiori asset che Genova possa spendere sul palcoscenico internazionale» dice Michele Trenti, presidente dell’Associazione Amici di Paganini e General Manager Paganini European Route.

«L’orchestra Paganini è la più giovane espressione della professionalità musicale genovese – aggiunge Vittorio Marchese direttore Opa/Orchestra Paganini – Il suo percorso di crescita è stato riconosciuto e premiato inserendola nel gruppo di progettazione dell’Ottobre Paganini accanto a prestigiose realtà cittadine, e affidandole il concerto di chiusura del Festival a Palazzo Ducale».

«La GOG è felice di far parte dell’Ottobre Paganiniano, splendida iniziativa coordinata dal Tavolo Paganiniano – osserva Nicola Costa presidente della Giovane Orchestra Genovese – L’alternanza dell’Ottobre Paganiniano con il Premio Paganini contribuisce a definire e consacrare ulteriormente Genova quale città natale del grande artista, ma soprattutto a promuoverne l’eredità musicale che ha ispirato i più famosi compositori dell’Otto/Novecento».

«Sosteniamo il Fuori Salone perché porta visitatori, espositori e cittadini a vivere il centro, con un beneficio diretto per le nostre attività commerciali. Con lo stesso spirito partecipiamo agli Aperitivi Paganini: dall’1 al 6 ottobre, ogni sera dopo le 18.30, tra musiche itineranti e flash mob, a partire dall’inaugurazione che giovedì 1° ottobre animerà via Luccoli da un capo all’altro. Nel nome di Paganini abbiamo l’occasione ideale per far incontrare cultura, convivialità e commercio» dichiara Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova.

Gli Highlights del cartellone

L’offerta artistica presenta una panoramica a 360 gradi sulla figura del compositore tra grande liuteria, concerti, masterclass e convergenze con la scienza e il territorio.

La grande liuteria e il Gala inaugurale (eventi organizzati dal Premio Paganini)

Il festival si apre il 2 ottobre a Palazzo Ducale con un appuntamento d’eccezione che celebra anche i 160 anni delle relazioni diplomatiche Italia-Giappone: la sfilata dei preziosi strumenti della collezione Sasakawa (gli Stradivari 1666 Alumnus Amati, 1714 Dolphin, 1722 Juppiter, 1736 Muntz, il Guarneri del Gesù 1740 Ysaÿe e lo Stradivarius Quartet), suonati dal Quartetto Goldmund e da rinomati solisti (Benjamin Beilman, Nikki Chooi, Timothy Chooi, Reiko Watanabe, Rino Yoshimoto, Roberto Arosio al pianoforte).

Prenotazioni al link: https://www.eventbrite.it/e/1999482632378?aff=oddtdtcreator

Il 3 ottobre, a Palazzo Tursi, il leggendario Cannone di Paganini uscirà eccezionalmente dalla teca per un omaggio musicale rivolto alla delegazione ed esteso alla città.

Il 29 ottobre, la giornata European Paganini Route vedrà inoltre protagonista il violino Vuillaume appartenuto a Camillo Sivori.

Il Paganini Day (27 ottobre – 244° anniversario)

In occasione della ricorrenza della nascita del maestro, la musica invaderà la città con concerti aperti al pubblico:

Ore 12 – Palazzo Tursi (Cortile): Orchestra Trillargento

Ore 17 – stazione metro Brin: Ensemble del Conservatorio Paganini

Ore 18 – stazione di piazza Principe: Orchestra Paganini diretta da Vittorio Marchese. Per tutta la giornata sarà inoltre possibile visitare gratuitamente le Sale Paganiniane dei Musei di Strada Nuova e ammirare da vicino il Cannone e il violino Sivori (con biglietto gratuito ritirabile al Bookshop di via Garibaldi 25).

I grandi concerti e la chitarra

Spazio ai vincitori del Premio Paganini (Giovanni Angeleri, Kevin Zhu e Giuseppe Gibboni con i 24 Capricci), alle esecuzioni integrali delle 38 Sonate per chitarra sola e dei 43 Ghiribizzi, oltre al coinvolgimento dei giovanissimi talenti delle sorelle Lavorgna.

Scienza, convegni e spettacoli

Il cartellone intreccia il convegno internazionale di studi L’arco di Paganini (8-9 ottobre), la tavola rotonda sull’Edizione Nazionale delle Opere (15 ottobre), la camera acustica della GOG al Festival della Scienza e le produzioni originali come Paganini Opera Rock al Teatro Govi e Gnu Quartet al Teatro Verdi di Sestri Ponente.

Masterclass e territorio

Laboratori didattici, flash mob itineranti, la masterclass di violino con Ulf Wallin (22–26 ottobre) e le proposte enogastronomiche e turistiche di Paganini in città in collaborazione con CCIAA e GenovaGourmet.

Tra i momenti istituzionali di maggior rilievo, il 29 ottobre a Palazzo Tursi si terrà la cerimonia ufficiale di certificazione dell’European Paganini Route come itinerario culturale del Consiglio d’Europa, alla presenza del segretario generale Rui Gomes, coronata dal concerto di Mario Hossen e Patrick Dehur, ambasciatori EPR di Vienna e Liegi.

Ad eccezione delle produzioni inserite nella programmazione di Teatro Carlo Felice, GOG e Teatro Govi, tutti gli appuntamenti in programma saranno a ingresso gratuito.