Il Muce di Certosa si arricchisce con la nuova sezione della fornace romana trovata negli scavi della metro

Genova. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, promosse da Consiglio d’Europa e Commissione Europea e coordinate in Italia dal Ministero della Cultura, il MuCe – Museo Certosa di Genova apre le porte a un racconto straordinario che unisce la tutela archeologica al futuro della città.

Rispondendo al tema di quest’anno, Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare, il museo inaugura la nuova sezione permanente dedicata alla fornace di età romano-imperiale rinvenuta a Rivarolo nel febbraio 2023.

Un ritrovamento eccezionale emerso durante i cantieri della metropolitana in piazzale Palli, che ha confermato la presenza di un insediamento strutturato nell’antica Val Polcevera. A soli tre anni dalla scoperta, grazie alla collaborazione strategica tra Comune e Soprintendenza, il forno da panificazione è stato scavato, smontato, restaurato e ricomposto nel percorso del museo: un’operazione di valorizzazione record che restituisce al territorio un pezzo identitario del proprio passato, oggi comodamente visitabile a due passi dalla stazione metropolitana di Brin.

“L’allestimento della fornace romana di Rivarolo al MuCe è la dimostrazione concreta di come la tutela del territorio possa trasformarsi in un’opportunità straordinaria di restituzione pubblica – spiega l’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari – In soli tre anni dallo scavo del cantiere della metropolitana siamo riusciti a studiare, restaurare e integrare nel percorso espositivo un reperto che conferma la centralità, in tutte le epoche, della Val Polcevera, crocevia ininterrotto al centro delle rotte di connessione del genovesato con il resto d’Italia e d’Europa. Condivido appieno il motto delle GEP 2026, che echeggia anche quello scelto per il Ventennale UNESCO: Condividere è Proteggere. Invito la cittadinanza, le famiglie e i visitatori a cogliere questa occasione per riscoprire la ricchezza del nostro museo e della nostra storia”.

PROGRAMMA



sabato 26 settembre h 15-19

Incontri con gli esperti e video-documentario: archeologi e restauratori della Soprintendenza e delle imprese specializzate condurranno il pubblico all’interno del cantiere di restauro con visite dedicate e la proiezione di un documentario inedito.

La Roma antica prende vita: in collaborazione con la Cooperativa Solidarietà e Lavoro (capofila della rete ATS del MuCe) e l’associazione Liguria Romano Tempore, il piazzale si trasformerà in un accampamento romano con addestramenti, sfilate di legionari, dimostrazioni tattiche e rievocazioni di battaglie dell’età repubblicana.

Banchi didattici interattivi: focus guidati su chirurgia antica, gastronomia, tecniche dell’edilizia romana, costruzione degli archi, arte del mosaico e approfondimenti storici sulla celebre Tavola Bronzea.

Porte aperte al MuCe: ingresso libero a tutte le collezioni del museo, tra i tesori dell’antico complesso certosino fondato nel 1297, il racconto del paesaggio della valle e le tradizioni preindustriali del territorio.

domenica 27 settembre h 11-12.30

Attività per famiglie – Banchetto con l’Imperatore un viaggio esperienziale ideato da ADM per la rete ATS. Partendo dalle tracce della fornace, bambini e genitori parteciperanno a una caccia al tesoro tra spezie rare, curiosità culinarie e ricette romane, trasformandosi in veri Archeo-Chef per un giorno.