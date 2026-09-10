Mountain bike, Dario Cherchi sarà in gara al Mondiale Marathon

Primiero San Martino di Castrozza. Il Campionato del Mondo UCI Marathon Elite va in scena tra pochi giorni in Valle di Primiero, dove si attende solamente il via per uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama MTB. I maggiori interpreti delle ruote artigliate sulle lunghe distanze sono attesi sabato 12 settembre a Fiera di Primiero, alla caccia del titolo in un weekend inedito che accoglierà da venerdì 11 a domenica 13 anche il Campionato del Mondo UCI Marathon Masters, la sesta Mythos Primiero Dolomiti e numerosi eventi di contorno.

In occasione della prova Elite di sabato 12 settembre, saranno al via anche i liguri Dario Cherchi di Avegno, Andrea Siffredi di Pontedassio e Lorenzo Trincheri di Cisano sul Neva, atleti rappresentativo del territorio che prenderanno parte alla sfida iridata.

La sfida iridata Elite si preannuncia tra le più avvincenti degli ultimi anni, con oltre 180 atleti pronti a contendersi il titolo mondiale Marathon, giunto alla sua 24.a edizione. Con ben sette podi conquistati ai Mondiali Marathon, di cui due vittorie ottenute nel 2019 e 2020, tra i grandi nomi spicca Hector Leonardo Paez Leon. Il 44enne colombiano è un autentico fuoriclasse della longevità e in un appuntamento tanto speciale potrà fare affidamento sull’esperienza maturata alla Mythos Primiero Dolomiti, di cui è campione in carica. Al suo fianco pedaleranno nello scenario unico delle Dolomiti trentine specialisti in rappresentanza di 35 nazioni: su tutti il campione in carica Keegan Swenson, biker statunitense capace di primeggiare anche nelle altre principali discipline endurance, in gara al fianco dei connazionali Bradyn Lange e Cole Paton.

La sfida lungo i 95 km e 4.000 metri di dislivello avrà come protagonisti annunciati anche il tedesco Andreas Seewald, campione mondiale Marathon ed europeo, il sudafricano Matt Beers, vincitore di quattro Cape Epic, lo spagnolo David Valero Serrano, bronzo olimpico ai Giochi di Tokyo e fresco vincitore dell’europeo Marathon. Valero guida il ranking UCI Marathon, seguito dal campione europeo Wout Alleman, e soprattutto da Samuele Porro, al terzo posto. Il 38enne comasco, reduce dal quarto titolo italiano di specialità, lo scorso anno ha conquistato una straordinaria medaglia d’argento nel Mondiale Marathon, che si aggiunge a quella di bronzo del 2019. Il contingente azzurro si dimostra ricco e capace di contare su bikers di livello come Gioele De Cosmo, campione italiano XCO Under 23 nel 2019 e vicecampione d’Europa Marathon nel 2026, il tre volte vincitore della Swiss Epic Fabian Rabensteiner, oltre che di due Coppe del Mondo Marathon (2023 e 2024) e del titolo di campione europeo e italiano di XCM, Jakob Dorigoni, campione italiano di Ciclocross, l’ex ciclista su strada Diego Rosa, il campione Italiano XCM 2025 e vicecampione europeo Andrea Siffredi, Stefano Goria e tanti altri, per un totale di 21 biker azzurri al via.

Al femminile lancia la sfida la tre volte iridata Mona Mitterwallner, terza lo scorso anno dietro all’elvetica Anna Weinbeer, nr.1 del ranking UCI Marathon e campionessa europea Marathon a luglio di quest’anno. Al via anche le statunitensi Savilia Blunk e Melisa Rollins, la bosniaca Lejla Njemčević, vincitrice della Coppa del Mondo XCM nel 2022 e 2023, e la nr. 2 del ranking Natalia Fischer Egusquiza, atleta salita sul podio al Mondiale del 2021. Da non sottovalutare anche la tedesca Adelheid Morath, due volte campionessa europea Marathon e bronzo mondiale nel 2023. Il 3° posto del ranking UCI femminile è invece attualmente occupato dalla tre volte vincitrice della Mythos Primiero Dolomiti, Claudia Peretti, piemontese classe 1998 campionessa italiana Marathon in carica, 4.a all’ultimo europeo Marathon. Tra le azzurre non mancheranno Debora Piana, campionessa italiana XCM 2025, e Giada Specia, campionessa italiana di short track, oltre a Giorgia Marchet, quest’anno sul podio della Cape Epic, e tante altre biker pronte a stupire nel Mondiale di casa.

L’intenso weekend trentino, organizzato da A.S.D Pedali di Marca, si apre venerdì 11 con la Cerimonia Inaugurale e tanto spettacolo. Sabato 12 alle 9 scatta la sfida iridata per gli Elite Men, seguita alle 9.30 dalla prova Elite Women. Domenica 13 settembre alle 8.30 semaforo verde per il Campionato del Mondo Marathon Masters, sulla distanza di 87 km con 3.530 metri di dislivello, seguita dalla Mythos Primiero Dolomiti Marathon (82 km e 3.500 metri di dislivello) e dalla più accessibile Mythos Primiero Dolomiti Classic, con un percorso da 55,7 km e 2.280 metri di dislivello. Grandi campioni, sfide iridate e non, grande spettacolo: dopo tanta attesa il weekend della MYTHOS 2026 è ormai alle porte. Un appuntamento imperdibile che sarà raccontato anche da un’ampia sintesi, in programma nei giorni seguenti su Rai Sport.