Fotografia, “La Genova che cambia”: il 2 ottobre gli scatti di Fabio Bussalino in mostra alle Vigne

Genova. Venerdì 2 ottobre, nell’ambito della rassegna “Fuori (dai) Rolli” si svolgeranno l’incontro e la mostra dal titolo “La Genova che cambia”, un viaggio fotografico attraverso la memoria e le trasformazioni di Genova attraverso gli scatti del fotoreporter genovese Fabio Bussalino.

Le fotografie, che saranno proiettate negli spazi di Palazzo Grillo, nel centro storico di Genova, raccontano l’identità della città con lo sguardo consapevole di chi ne ha colto i grandi cambiamenti.

L’appuntamento è curato da Renovatio, e accompagnato dagli interventi dello storico dell’architettura Alessandro Ravera e dal curatore di Maledetti Architetti Jacopo Baccani. Sarà presente ovviamente anche il fotografo Fabio Bussalino.

L’evento, gratuito, inizierà alle 19 in piazza delle Vigne per poi spostarsi all’interno di palazzo Grillo. Genova si racconta attraverso lo sguardo della fotografia, in un viaggio che intreccia memoria, cambiamento e identità.

Jacopo Baccani introdurrà il percorso, mentre le fotografie di Fabio Bussalino, proiettate negli spazi di Palazzo Grillo, saranno accompagnate dagli interventi di Alessandro Ravera, che guiderà il pubblico alla scoperta della città, delle sue trasformazioni e delle storie custodite nelle immagini.

Si tratta dell’evento di chiusura della rassegna “Fuori (dai) Rolli”, che ha visto diverse iniziative negli spazi attorno ai palazzi nobiliari protagonisti dei Rolli Days.

Il progetto Fuori (Dai) Rolli

Vivere i Palazzi dei Rolli… Fuori (dai) Rolli! Un titolo che racchiude il significato del progetto pilota promosso dall’associazione Renovatio ETS, insieme con Confcommercio Genova e Federalberghi Confcommercio Genova: dal 30 luglio al 2 ottobre i caroggi si sono animati con una serie di eventi culturali. L’iniziativa fa parte del programma del Ventennale del riconoscimento Unesco del Sistema dei Palazzi dei Rolli.

L’associazione Renovatio Ets

Renovatio è un’associazione culturale no-profit specializzata nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e territoriale italiano. Renovatio nasce nel 2016, a Genova, dall’idea che il patrimonio culturale italiano meriti strumenti professionali per essere raccontato, promosso e reso economicamente sostenibile.

Nei primi anni sviluppa competenze specifiche nel racconto multimediale del patrimonio storico ligure, collaborando con le istituzioni culturali locali e costruendo solide relazioni con i media nazionali. Dal 2018 estende la rete di collaborazioni: i progetti romani segnano l’ingresso di Renovatio nel panorama della produzione culturale di rilevanza nazionale. La distribuzione su RAI Cultura consolida la reputazione come produttore affidabile di contenuti di alta qualità scientifica.

Nel 2022 l’associazione entra attivamente nell’ecosistema dei fondi PNRR, affiancando Comuni e istituzioni nella candidatura e nella gestione di progetti finanziati. Il 2024 segna l’apertura a partenariati internazionali strutturati, con la firma di un accordo operativo con Florida International University (Miami).