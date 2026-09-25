Morbillo, salgono i casi in Liguria. Bassetti lancia l’allarme: “Focolaio senza precedenti”

Genova. Matteo Bassetti lancia l’allarme sui casi di morbillo registrati in Liguria, parlando di “un focolaio senza precedenti” nella nostra regione e puntando il dito contro la mancanza di vaccinazioni.

“Si rischia la peggiore epidemia di degli ultimi 40 anni – ha scritto l’infettivologo – Il morbillo è una malattia infettiva molto contagiosa e molto grave per le sue possibili complicanze sia nell’adulto che nel bambino. Indovinate perché siamo arrivati a questo punto? C’è qualcuno a cui fischiano le orecchie?”.

Il morbillo è una malattia infettiva altamente contagiosa, causata da un virus del genere morbillivirus appartenente alla famiglia dei Paramixoviridae, che provoca un’infezione caratterizzata clinicamente da febbre, malessere, eruzione cutanea, tosse, raffreddore e congiuntivite.

Da inizio settembre a oggi i casi di morbillo registrati in Liguria sono 12, di cui 2 al Gaslini, 3 a Sanremo, 6 nei plessi dell’Azienda ospedaliera metropolitana e 1 a Savona. La maggior parte dei casi interessa giovani adulti tra i 30 e i 55 anni non vaccinati, due i bambini. In alcuni casi la malattia ha comportato complicanze respiratorie, tra cui polmonite, oltre a complicanze neurologiche ed epatiche.

L’assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò, ha fatto sapere che in Liguria la copertura vaccinale contro il morbillo nei bambini è del 91%