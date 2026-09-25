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Monito

Morbillo, salgono i casi in Liguria. Bassetti lancia l’allarme: “Focolaio senza precedenti”

“Si rischia la peggiore epidemia di degli ultimi 40 anni", ha scritto l’infettivologo sui social, mettendo in guardia sui rischi della mancata vaccinazione

matteo bassetti

Genova. Matteo Bassetti lancia l’allarme sui casi di morbillo registrati in Liguria, parlando di “un focolaio senza precedenti” nella nostra regione e puntando il dito contro la mancanza di vaccinazioni.

Si rischia la peggiore epidemia di degli ultimi 40 anni – ha scritto l’infettivologo – Il morbillo è una malattia infettiva molto contagiosa e molto grave per le sue possibili complicanze sia nell’adulto che nel bambino. Indovinate perché siamo arrivati a questo punto? C’è qualcuno a cui fischiano le orecchie?”.

Il morbillo è una malattia infettiva altamente contagiosa, causata da un virus del genere morbillivirus appartenente alla famiglia dei Paramixoviridae, che provoca un’infezione caratterizzata clinicamente da febbre, malessere, eruzione cutanea, tosse, raffreddore e congiuntivite.

Da inizio settembre a oggi i casi di morbillo registrati in Liguria sono 12, di cui 2 al Gaslini, 3 a Sanremo, 6 nei plessi dell’Azienda ospedaliera metropolitana e 1 a Savona. La maggior parte dei casi interessa giovani adulti tra i 30 e i 55 anni non vaccinati, due i bambini. In alcuni casi la malattia ha comportato complicanze respiratorie, tra cui polmonite, oltre a complicanze neurologiche ed epatiche.

L’assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò, ha fatto sapere che in Liguria la copertura vaccinale contro il morbillo nei bambini è del 91%

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