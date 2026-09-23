Moneglia ospita le riprese di un thriller e un servizio di Motor Box

Moneglia. Motori e cinema scelgono Moneglia come scenario. Nei prossimi giorni il borgo del Levante ospiterà la redazione di Motor Box, impegnata nella realizzazione di prove su strada di auto, moto e scooter e di un nuovo servizio giornalistico dedicato alle due ruote, e le riprese del thriller di produzione tedesca “Im ersten Licht” (“Alla prima luce”), che coinvolgeranno anche comparse locali.

Le scene del film, prodotto da Walker + Worm Film e diretto da Lisa Gertsch, saranno ambientate in diverse zone del paese, dalla spiaggia alla passeggiata a mare, passando per locali e strade di Moneglia.

“Il fatto che Moneglia venga scelta contemporaneamente dal mondo dei motori e da una produzione cinematografica internazionale conferma ancora una volta la grande capacità attrattiva dei nostri territori − dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi − la Liguria è un vero e proprio set naturale: borghi, costa, paesaggi e una straordinaria varietà di scenari rappresentano un patrimonio che può diventare anche uno strumento molto efficace di promozione turistica. Quando una produzione sceglie una località ligure non porta soltanto immagini del nostro territorio davanti a nuovi pubblici, ma può generare anche movimento e ricadute per ospitalità, ristorazione, commercio e servizi. Moneglia è un esempio particolarmente bello di come l’identità di un borgo possa trasformarsi in una vetrina capace di raggiungere anche un pubblico internazionale. Cinema, audiovisivo e produzioni di questo tipo possono contribuire a far conoscere una Liguria da scoprire e vivere durante tutto l’anno”.