Molassana, fermati in strada dai carabinieri con scatole di fentanyl e ossicodone: denunciati

Genova. Un atteggiamento sospetto e l’estrazione rapida di una confezione di medicinali da una borsa non sono sfuggiti ai militari della stazione di Molassana, che durante un servizio di controllo del territorio hanno fermato e identificato due persone in possesso di fentanyl e ossicodone.

I carabinieri hanno notato i due uomini, entrambi cinquantenni e già conosciuti, che maneggiavano scatole di medicinali nel centro della delegazione.

I militari sono subito intervenuti e, nel corso dell’accertamento e della successiva perquisizione, hanno rinvenuto scatole di fentanyl, la cosiddetta “droga degli zombie” e ossicodone, anche noto come “eroina dei poveri”. In entrambi i casi si tratta di sostanze psicotrope che possono essere acquistati solo dietro una specifica prescrizione medica che ne giustifichi il possesso.

Le confezioni sono state sequestrate e i due uomini, un genovese e uno spezzino, sono stati denunciati.