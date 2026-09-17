Expo Valpolcevera e Fiera di fine estate, come cambiano le linee Amt nel weekend

Genova. Modifiche ai percorsi di alcune linee Amt in occasione delle manifestazioni in programma nel fine settimana.

Le variazioni riguardano le giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre e interessano diverse zone della città, da Pontedecimo ad Acquasanta, passando per via Canevari e via San Marino.

Expo Valpolcevera, venerdì e sabato

In occasione di Expo Valpolcevera 2026, le linee 63, 63/, 65 e 663 modificano il servizio a Pontedecimo. Venerdì 18 e sabato 19 settembre, dalle 17 fino a fine servizio, i bus delle linee 63, 63/ e 663, in direzione Pontedecimo, giunti in via Semini proseguono sul ponte della Forestale, via San Quirico e via Anfossi, dove riprendono il percorso regolare. In direzione Sampierdarena il servizio resta invariato.

La linea 65, invece, dalle 13 di venerdì 18 settembre all’1 di lunedì 21 settembre, in direzione San Cipriano transita per via Anfossi anziché per via Poli.

Fiera di fine estate, le modifiche di domenica 20 settembre

Domenica 20 settembre, dalle 6 alle 20 la linea 13 modifica il percorso in direzione centro a seguito della chiusura di un tratto di via Canevari per consentire lo svolgimento della Fiera di fine estate.

I bus, giunti in via Bobbio, proseguono per il ponte Campanella, corso De Stefanis, corso Sardegna, piazza Giusti, ponte Castelfidardo e via Canevari, dove riprendono il regolare percorso.

Via San Marino, linee 38 e 355

Sempre domenica 20 settembre, dalle 8 alle 12, è fissata la chiusura di un tratto di via San Marino, a Granarolo, comporta modifiche alle linee 38 e 355.

La linea 38, in direzione Granarolo, giunta all’intersezione tra via Bologna e via Ferrara, prosegue per largo San Francesco da Paola, dove effettua capolinea provvisorio. In direzione Acquaverde, i bus ripartono da largo San Francesco da Paola e proseguono per via Bologna, riprendendo il percorso regolare.

La linea 355, in direzione piazzale Pestarino, parte dal capolinea di via ai Piani di Fregoso e prosegue per via Mura di Granarolo, via Bianco, via Caduti senza Croce e via San Marino, dove effettua capolinea provvisorio all’altezza del civico 110. In direzione Piani di Fregoso, i bus ripartono dal capolinea provvisorio e riprendono il regolare percorso.

Ad Acquasanta cambia il capolinea

Domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12, le linee 101 e 101/ effettuano capolinea provvisorio nel piazzale antistante la Società di Mutuo Soccorso, a seguito della chiusura di un tratto di via Acquasanta.

Le partenze della linea 101 dal capolinea di Acquasanta FS in direzione Voltri saranno posticipate di 4 minuti rispetto all’orario programmato. Quelle della linea 101/ dal capolinea di Acquasanta Santuario, sempre in direzione Voltri, saranno posticipate di 2 minuti.