Millevele Iren, Genova torna in mare il 12 settembre: oggi la consegna dei guidoni ai circoli

Genova. Sabato 12 settembre Genova torna a essere la città della vela con la 38esima edizione della Millevele Iren, la grande veleggiata organizzata dallo Yacht Club Italiano.

La Millevele 2026 ha preso ufficialmente il via oggi, 3 settembre, allo Yacht Club Italiano con la cerimonia di consegna dei guidoni ai circoli velici liguri che si sfideranno per conquistare il Trofeo Intercircoli – Coppa Bartolomeo Boero.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente dello Yacht Club Italiano Carlo Cameli, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, la vice presidente della Regione Simona Ferro, il presidente dell’autorità portuale Matteo Paroli, e il vicepresidente di Confindustria Nautica Fabio Planamente insieme ai rappresentanti dei partner e delle realtà coinvolte nella manifestazione.

La Millevele è un appuntamento che rinnova il forte legame tra Genova, la Liguria e il mare e che riunisce istituzioni, circoli, equipaggi e appassionati attorno ai valori dello sport e della cultura del mare.

Già da alcuni anni la Millevele Iren affianca alla sua dimensione sportiva iniziative di raccolta fondi a scopo benefico. Per l’edizione 2026 lo Yacht Club Italiano ha scelto di sostenere l’istituto Giannina Gaslini attraverso la fondazione Gaslininsieme ETS, charity partner della manifestazione, contribuendo al progetto del Nuovo Gaslini.

Nel corso della cerimonia è stata inoltre presentata una nuova sfida tra la Società Velica di Barcola e Grignano e lo Yacht Club Italiano, nata con l’obiettivo di rafforzare il legame tra i due circoli organizzatori della Barcolana e della Millevele. In occasione delle due manifestazioni, due equipaggi misti formati da rappresentanti dei rispettivi circoli si sfideranno a bordo di imbarcazioni monotipo, prima a Genova per la Millevele e successivamente a Trieste in occasione della Barcolana.

«La Millevele Iren è una giornata a cui teniamo molto, perché riesce a portare in mare insieme tante anime diverse della vela – ha dichiarato Carlo Cameli, presidente dello Yacht Club Italiano – ci sono i circoli, gli equipaggi più esperti, le famiglie e tanti appassionati che ogni anno si ritrovano nel Golfo di Genova per condividere la stessa passione. È questo lo spirito che vogliamo continuare a mantenere e far crescere. Quest’anno siamo inoltre particolarmente felici di avere al nostro fianco la Fondazione Gaslininsieme come charity partner: una realtà profondamente legata alla nostra città, che ci permette di aggiungere a questa grande festa della vela un importante valore di solidarietà».

«La Millevele continua a crescere di anno in anno e si prepara ad accogliere centinaia di imbarcazioni lungo i tre percorsi costieri che da Genova conducono fino a Punta Chiappa, regalando uno spettacolo straordinario sia ai velisti sia al pubblico – commentano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la vicepresidente con delega allo Sport Simona Ferro – per noi è motivo di grande orgoglio poter vivere un’altra manifestazione di alto livello, in un anno che ha già visto la Liguria protagonista della grande vela. Ma non parliamo soltanto di agonismo: questa nuova edizione possiede anche un valore sociale di rilievo, grazie al sostegno alla Fondazione Gaslininsieme. Un ringraziamento va allo Yacht Club Italiano e al presidente Carlo Cameli per l’organizzazione, ai partner Salone Nautico e Iren e a tutti i circoli velici liguri, il cui impegno rende possibile un evento unico che mette insieme sport, tradizione, territorio e comunità e rappresenta al meglio l’anima marinara di Genova e della Liguria».

«La Millevele Iren racconta una Genova che vive ogni giorno il mare come uno dei cardini della propria vita economica, sportiva e sociale – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – il traguardo della 38esima edizione testimonia un lavoro portato avanti nel tempo e la capacità dello Yacht Club Italiano di far crescere una manifestazione profondamente legata alla città. Il rapporto con il Salone Nautico tiene insieme due dimensioni che devono dialogare sempre di più: la pratica sportiva e la filiera nautica. Questo legame permette a Genova di presentarsi come una città nella quale il mare genera competenze, lavoro e occasioni di partecipazione. Proprio durante il Salone Nautico dello scorso anno avevo proposto una combinata velica che unisse la Millevele di Genova e la Barcolana di Trieste: la nuova sfida tra lo Yacht Club Italiano e la Società Velica di Barcola e Grignano raccoglie lo spirito di quella proposta e rafforza il legame tra due città unite da una profonda tradizione marinara. Inoltre, la scelta dello Yacht Club Italiano di sostenere l’Istituto Giannina Gaslini attraverso la Fondazione Gaslininsieme ETS, contribuendo al progetto del Nuovo Gaslini, aggiunge alla Millevele un significato ulteriore e prezioso. Da sportiva, so che una competizione acquista valore anche per ciò che riesce a generare oltre la gara e i risultati: è questa l’idea di sport che Genova vuole sostenere».

«La lunga partnership con la Millevele testimonia quanto lo sport sia per l’azienda uno strumento capace di creare relazioni, diffondere una cultura della sostenibilità e generare valore per i territori in cui operiamo. Sostenere eventi sportivi come questo significa infatti valorizzare realtà che contribuiscono a rafforzare il legame tra comunità e ambiente, promuovendo valori nei quali Iren Luce Gas e Servizi si riconosce pienamente: passione, innovazione e rispetto del mare. È un impegno che portiamo avanti anche attraverso la Utility Cup, la regata organizzata da Iren che quest’anno raggiunge la nona edizione, confermando una crescita costante di partecipazione e interesse», ha dichiarato Paolo Robutti, Amministratore Delegato di Iren Luce Gas e Servizi.

La veleggiata: programma, percorsi e altre info

Il colpo di cannone della Millevele IREN è fissato per le ore 11.00 di sabato 12 settembre. Confermata la formula che vedrà in acqua centinaia di imbarcazioni nel Golfo di Genova.

La Millevele IREN si conferma una grande festa della vela aperta a imbarcazioni ed equipaggi diversi tra loro, uniti dalla passione per il mare e dalla possibilità di vivere il Golfo di Genova in una delle giornate più attese della stagione velica.

I percorsi

Anche nel 2026 saranno previsti tre percorsi differenziati in base alla lunghezza delle imbarcazioni, con partenza davanti a Quarto e arrivo con la spettacolare sfilata finale da Boccadasse alla Foce.

Percorso rosso: da 17 a 13 miglia

Percorso verde: da 15 a 11 miglia

Percorso giallo: da 11 a 9 miglia

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 17.00 di venerdì 11 settembre:

• Online sul sito dello Yacht Club Italiano

• Presso la Segreteria Regate YCI – regate@yci.it

Programma

Giovedì 10 – Venerdì 11 settembre

• Finalizzazione iscrizioni e consegna kit regatanti (YCI)

Sabato 12 settembre

• Ore 11.00 – Partenza Millevele IREN 2026

• Dalle ore 20.00 – Crew Party per gli equipaggi (Race Village – YCI)

Domenica 4 ottobre

• Ore 11.00 – Cerimonia di premiazione – 66° Salone Nautico Internazionale

Le sfide nella sfida

Iren Utility Cup: la sfida dedicata agli equipaggi invitati da Iren Luce Gas e Servizi, in rappresentanza di primarie aziende del panorama nazionale, attive non solo nell’ambito delle utilities.

Coppa Confindustria Nautica: il premio assegnato alle imbarcazioni meglio classificate tra quelle realizzate dai cantieri espositori al Salone Nautico Internazionale di Genova.

Millevele Classic: gli scafi d’epoca e classici concorreranno per il Trofeo YCI Heritage – Genova 2026, assegnato all’imbarcazione più antica iscritta.

Coppa Bartolomeo Boero: la sfida tra i circoli velici del territorio, che parteciperanno alla Millevele con i propri equipaggi e imbarcazioni.

Sfida Millevele – Barcolana: una nuova sfida tra lo Yacht Club Italiano e la Società Velica di Barcola e Grignano, nata per rafforzare il legame tra i circoli organizzatori delle due grandi manifestazioni. Due equipaggi misti dei circoli si confronteranno a bordo di imbarcazioni monotipo in occasione della Millevele a Genova e della Barcolana a Trieste.

Trofeo Antonio Lanza: assegnato al J/70 meglio classificato alla Millevele IREN 2026.