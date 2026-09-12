Genova. Correnti settentrionali anticiperanno una nuova rimonta dell’alta pressione che darà luogo a tempo soleggiato fino a lunedì 14 settembre. Temperature in genere sopportabili anche se superiori alla media del periodo. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Sabato 12 settembre

Al mattino nubi sui versanti padani, specie centro-orientali, con sconfinamenti “a cappello” sui crinali dei versanti marittimi senza precipitazioni; in genere soleggiato lungo la costa. Nel pomeriggio progressivo dissolvimento degli annuvolamenti nelle aree interne, persistenza di cielo sereno altrove.

Venti forti da nord tra la notte ed il primo mattino specie sul settore centro-occidentale della costa e sui valichi. Progressiva attenuazione del vento in giornata fino a debole variabile in serata. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature minime in calo, massime in contenuto aumento lungo le coste, stazionarie nelle aree interne. Sulla costa minime tra 18 e 22 gradi, massime tra 27 e 31 gradi. Nell’interno minime tra 7 e 16 gradi, massime tra 22 e 26 gradi.

Domenica 13 settembre

Tempo soleggiato. Velature in transito e qualche nube nelle aree interne senza conseguenze. Venti deboli da nord al mattino, da sud nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature: in lieve calo le minime, stazionarie o in contenuto calo le massime sotto costa.

Lunedì 14 settembre