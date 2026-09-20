Liguria. Nei prossimi giorni, si assisterà ad un nuovo rinforzo dell’anticiclone sull’Europa centro-occidentale. Pertanto, anche su gran parte d’Italia, si rinnoveranno condizioni di tempo stabile, soleggiato e con temperature in ulteriore lieve aumento. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: di notte e al primo mattino, della nuvolosità bassa potrà interessare i versanti padani centro-occidentali, mentre altrove il cielo si presenterà pressoché sereno. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà al passaggio di velature, in un contesto soleggiato, sull’intera regione.

Venti: nottetempo, al mattino e in serata, deboli o moderati da settentrione; in tale contesto, nella prima parte del giorno, non si escludono raffiche fino a tesi tra savonese e genovesato. Durante le ore centrali e pomeridiane della giornata, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali lungo la fascia costiera, con intensità debole o moderata.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Costa: min: +18°C/+23°C – max: +25°C/+29°C; interno: min: +6°C/+16°C – max: +23°C/+26°C.

LUNEDì 21 SETTEMBRE: per tutto il giorno, si assisterà al transito di velature, in un contesto soleggiato, sull’intera regione.

Venti: deboli o, al più, moderati a regime variabile. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: stazionarie, fatta eccezione per un aumento delle minime sui versanti padani orientali.

MARTEDì 22 SETTEMBRE: giornata caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature: su valori stabili.