Genova. Al mattino nuvolosità sparsa, con ampie schiarite ed addensamenti soprattutto nelle aree interne dove sarà possibile qualche piovasco. Nel pomeriggio formazione di qualche rovescio o temporale su Val Bormida, Orba, Erro ed Alpi Liguri. Fenomeni in graduale attenuazione in serata. Sul resto della regione cielo in prevalenza poco nuvoloso.
Situazione: La retroguardia della perturbazione in transito sull’Italia determinerà ancora tempo moderatamente instabile sulla nostra regione nella giornata di venerdi con rischio di rovesci nelle aree interne. Deciso miglioramento nel fine settimana con temperature in aumento.
Venti: Moderati da sud al mattino, in indebolimento fino a deboli nel pomeriggio e rotazione dai quadranti settentrionali in serata.
Mari: Molto mosso, con moto ondoso in attenuazione.
Temperature: Minime in calo, massime stazionarie
Costa: min: +17°C/+21°C – max: +23°