Genova. Una goccia fredda agisce sui paesi balcanici, veicolando impulsi perturbati sulle regioni Adriatiche. Al contempo un vasto promontorio anticiclonico sovrasta la scena meteorologica sull’Europa Centro-Occidentale, garantendo condizioni di stabilità sulle regioni Tirreniche e sul Nord-Ovest Italiano.
Nuvolosità bassa in mattinata, lascerà ampi spazi alle schiarite a partire dalle ore centrali, in assenza di fenomeni associati. Cieli pressoché sereni sui versanti marittimi per l’intero periodo.
Venti: diffusamente moderati dai quadranti settentrionali sul settore Centro-Occidentale, con possibili rinforzi fino a forti tra Imperiese e vallate Savonesi. Deboli dai quadranti meridionali, in mattinata a Levante e, a partire dalle ore pomeridiane, su tutti i settori.
Avvisi: raffiche localmente superiori ai 50 Km/h in mattinata al largo delle coste imperiesi e sulle vallate esposte del Savonese Orientale/Genovese Occidentale
Mari: in mattinata stirati sotto costa e mossi o molto mossi al largo. In scaduta nel corso del pomeriggio con mari poco mossi o localmente mossi entro sera. Possibile nuova crescita sui bacini Orientali in tarda serata.
Temperature in diminuzione sui versanti padani centro-occidentali. Stazionarie o in lieve aumento altrove per mezzo di fenomeni di compressione nelle ore centrali.
Costa: min: +19°C/+23°C – max: +25°C/+30°C.
Interno: min: +9°C/+17°C – max: +20°C/+28°C.