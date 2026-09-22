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Stabilità

Meteo, qualche nuvola in mattinata e cielo sereno nel pomeriggio. Temperature in calo nelle vallate previsioni

Un vasto promontorio anticiclonico sovrasta la scena meteorologica sull’Europa Centro-Occidentale, garantendo condizioni di stabilità sulle regioni Tirreniche e sul Nord-Ovest Italiano

Generico settembre 2026

Genova. Una goccia fredda agisce sui paesi balcanici, veicolando impulsi perturbati sulle regioni Adriatiche. Al contempo un vasto promontorio anticiclonico sovrasta la scena meteorologica sull’Europa Centro-Occidentale, garantendo condizioni di stabilità sulle regioni Tirreniche e sul Nord-Ovest Italiano.

Nuvolosità bassa in mattinata, lascerà ampi spazi alle schiarite a partire dalle ore centrali, in assenza di fenomeni associati. Cieli pressoché sereni sui versanti marittimi per l’intero periodo.

Venti: diffusamente moderati dai quadranti settentrionali sul settore Centro-Occidentale, con possibili rinforzi fino a forti tra Imperiese e vallate Savonesi. Deboli dai quadranti meridionali, in mattinata a Levante e, a partire dalle ore pomeridiane, su tutti i settori.

Avvisi: raffiche localmente superiori ai 50 Km/h in mattinata al largo delle coste imperiesi e sulle vallate esposte del Savonese Orientale/Genovese Occidentale

Mari: in mattinata stirati sotto costa e mossi o molto mossi al largo. In scaduta nel corso del pomeriggio con mari poco mossi o localmente mossi entro sera. Possibile nuova crescita sui bacini Orientali in tarda serata.

Temperature in diminuzione sui versanti padani centro-occidentali. Stazionarie o in lieve aumento altrove per mezzo di fenomeni di compressione nelle ore centrali.
Costa: min: +19°C/+23°C – max: +25°C/+30°C.
Interno: min: +9°C/+17°C – max: +20°C/+28°C.

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