Liguria. Il promontorio di matrice sub-tropicale continuerà a stazionare sul Mediterraneo centro-occidentale; pertanto, anche nei prossimi giorni, si rinnoveranno condizioni di tempo prevalentemente stabile, soleggiato e con temperature oltre la media climatologica su gran parte della nostra Penisola. In dettaglio le previsioni di Limet, centro meteo ligure, per la giornata di oggi.
Cielo e Fenomeni
Venti
Di notte, al mattino e in serata, deboli o, al più, moderati da settentrione. Durante le ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità debole o moderata.
Mari
Generalmente poco mosso.
Temperature
Minime stazionarie o in leggero aumento, massime in lieve aumento.
Costa: min: +22°C/+26°C – max: +28°C/+32°C.
Interno: min: +12°C/+22°C – max: +26°C/+34°C