Liguria. Sarà giornata ventosa quella di oggi, 23 settembre, in Liguria secondo le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia.

raffiche localmente superiori ai 50 Km/h in mattinata dai quadranti orientali. L’area di alta pressione centrata sull’ovest Europa è ancora una volta la protagonista della scena mediterranea. Sono attese ancora giornate stabili e temperature sopra la media del periodo.

Al mattino la Liguria sarà divisa in due: sul centro-ponente della regione nuvolosità compatta, mentre sul Levante il cielo sarà quasi totalmente sgombro da nubi. Nel corso del pomeriggio anche a Ponente la nuvolosità andrà via sparendo.

Venti: al mattino saranno tesi dai quadranti orientali, mentre al pomeriggio saranno a regime di brezza. Mare mosso o a tratti molto mosso a Ponente, poco mosso o al più mosso a Levante. Moto ondoso in graduale calo nel corso della giornata. Temperature in lieve diminuzione sulla costa minime tra +15 e +19°C, e massime tra +24 e +28°C. Nell’interno minime tra +4 e +14°C, massime tra +20 e +26°C.

Previsioni meteo Liguria 24 settembre

Velature in transito su tutta la regione mentre nubi basse si affacceranno sul centro della regione ma senza fenomeni di rilievo.

Venti deboli a regime di brezza, mare poco mosso, temperature in aumento.

Previsioni 25 settembre

Giornata contraddistinta da nubi medio alte ma senza fenomeni. Venti deboli e variabili. Mari poco mossi. Temperature stazionarie.

Seguire i prossimi aggiornamenti.