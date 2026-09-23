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Limet

Meteo: alta pressione sempre dominante e vento con raffiche superiori ai 50 km/h previsioni

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, 23 settembre, e la tendenza per i prossimi giorni

Generico settembre 2026

Liguria. Sarà giornata ventosa quella di oggi, 23 settembre, in Liguria secondo le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia. 
raffiche localmente superiori ai 50 Km/h in mattinata dai quadranti orientali. L’area di alta pressione centrata sull’ovest Europa è ancora una volta la protagonista della scena mediterranea. Sono attese ancora giornate stabili e temperature sopra la media del periodo.

Al mattino la Liguria sarà divisa in due: sul centro-ponente della regione nuvolosità compatta, mentre sul Levante il cielo sarà quasi totalmente sgombro da nubi. Nel corso del pomeriggio anche a Ponente la nuvolosità andrà via sparendo.

Venti: al mattino saranno tesi dai quadranti orientali, mentre al pomeriggio saranno a regime di brezza. Mare mosso o a tratti molto mosso a Ponente, poco mosso o al più mosso a Levante. Moto ondoso in graduale calo nel corso della giornata. Temperature in lieve diminuzione sulla costa minime tra +15 e +19°C, e massime tra +24 e +28°C. Nell’interno minime tra +4 e +14°C, massime tra +20 e +26°C.

Previsioni meteo Liguria 24 settembre

Velature in transito su tutta la regione mentre nubi basse si affacceranno sul centro della regione ma senza fenomeni di rilievo.

Venti deboli a regime di brezza, mare poco mosso, temperature in aumento.

Previsioni 25 settembre

Giornata contraddistinta da nubi medio alte ma senza fenomeni. Venti deboli e variabili. Mari poco mossi. Temperature stazionarie.

Seguire i prossimi aggiornamenti.

 

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