Liguria. L’approssimarsi di una saccatura atlantica determina un peggioramento delle condizioni meteo in Liguria. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, sono attesi fenomeni temporaleschi diffusi e localmente intensi sul Nord Italia con il conseguente abbassamento delle temperature.

Prima dell’alba è già transitato un temporale su Genova, il rischio al mattino è di temporali intensi e persistenti tra genovesato e Golfo Paradiso e relativi entroterra. Nel corso della mattinata ci aspettiamo una recrudescenza dei fenomeni temporaleschi a partire dal Genovesato in possibile spostamento verso il Golfo Paradiso e relativi entroterra. Possibile grandine di piccola dimensione. Possibili anche waterspouts o trombe marine. Nel primo pomeriggio l’instabilità si sposterà maggiormente sui settori appenninici del centro-Ponente mentre lungo la fascia costiera sarà possibile una breve tregua. In serata è attesa la formazione di una linea temporalesca sul basso Piemonte e non è escluso possa interessare almeno parzialmente le zone a ridosso dell’Appennino di Ponente.

Venti dai quadranti meridionali al mattino moderati ma in rinforzo già a partire dalla tarda mattinata.

Mare poco mosso al mattino, mosso già nel primo pomeriggio fino a tratti molto mosso in serata.

Temperature in generale calo sulla costa minime tra +18 e +23°C, massime tra +23 e +27°C. Nell’interno minime tra +9 e +16°C, massime tra +23 e +28°C.

Previsioni meteo Liguria 10 settembre

Possibili temporali di forte intensità nel corso della giornata con possibili colpi di vento e forte attività elettrica. Venti fino a forti da nord sul settore centrale, e da sud-est su quello orientale. Ulteriori dettagli nel prossimo bollettino. Seguire i prossimi aggiornamenti.

Venti fino a forti da nord sul settore centrale, e da sud-est su quello orientale. Mari generalmente mossi. Temperature in calo.

Previsioni 11 settembre

Tendenza al miglioramento già nel corso della mattinata su tutti i settori. Possibili temporali nell’entroterra nelle ore centrali. Venti moderati dai quadranti settentrionali e mare in calo a poco mosso. Temperature in graduale ripresa. Previsione incerta e soggetta a variazioni, seguire i prossimi aggiornamenti,