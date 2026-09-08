Genova. Mattinata stabile e soleggiata con qualche brandello di nuvolosità bassa sulle coste del settore centrale in prima mattinata e sulla pedecollinare approssimandosi al mezzogiorno. Nel corso delle ore centrali possibili fenomeni di instabilità tra le vette delle Alpi Liguri e le vallate interne di Ponente, in possibile sconfinamento serale alle aree limitrofe. Aumento della nuvolosità sulle coste Genovesi e Savonesi in serata, prodromo di possibili rovesci già dalle ore notturne.

L’approssimarsi di una saccatura Atlantica determina un progressivo peggioramento delle condizioni meteo. A partire dalla giornata di Mercoledì sono attesi fenomeni temporaleschi diffusi e localmente intensi sul Nord Italia con il conseguente abbassamento delle temperature.

Venti: deboli da Sud/Sud-Ovest con rinforzi moderati in serata al largo delle coste Imperiesi e sugli spartiacque Appenninici del Centro-Ponente.

Mari; quasi calmi o calmi in mattinata. Poco mossi a partire dalle ore pomeridiane, con rinforzi fino a mossi in serata al largo delle coste Imperiesi.

Temperature: Minime stazionarie e massime in leggera diminuzione sui versanti marittimi.

Costa: min: +23°C/+27°C – max: +27°C/+30°C.

Interno: min: +12°C/+21°C – max: +26°C/+32°C. (picchi sulle vallate Spezzine)