Genova. Nuovo rinforzo dell’alta pressione sull’Italia nei prossimi giorni. In Liguria tempo stabile a parte qualche nube di poco conto. Temperature superiori ai valori normali. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet.

Sabato 26 settembre

Al mattino probabili nubi basse tra Val d’Orba, Erro e Bormida, senza precipitazioni. Tempo soleggiato sul resto della regione. Nel pomeriggio velature in transito su tutta la regione in un contesto soleggiato. Ancora qualche nube sui versanti padani occidentali senza conseguenze.

Venti deboli o moderati da nord, con brezze sotto costa nelle ore più calde. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature: in calo le minime, in contenuto aumento le massime. Sulla costa minime tra 16 e 19 gradi, massime tra 24 e 27 gradi. Nell’interno minime tra 6 e 13 gradi, massime tra 20 e 25 gradi.

Domenica 27 settembre

Qualche nube bassa al primo mattino sui versanti padani centro-occidentali in via di dissolvimento. Soleggiato altrove, salvo il transito di sottili velature nel corso della mattinata. Venti moderati da nord al mattino sul settore costiero centro-occidentale, venti deboli altrove. Brezze dominanti ovunque nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in lieve e ulteriore aumento.

Lunedì 28 settembre