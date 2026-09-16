Liguria. Il dominio anticiclonico sul Mediterraneo ormai ha le ore contate. Un sistema perturbato di origine nord-atlantica interesserà anche la Liguria tra le giornate di oggi, mercoledì, e domani, annuncia il Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Già nel corso della mattinata è previsto un graduale aumento della nuvolosità specie sul settore centro-occidentale, dove non è escluso qualche isolato rovescio. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso in particolare sul settore centrale, mentre qualche schiarita in più sarà ancora presente agli estremi della regione. Possibili rovesci nel savonese interno tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. In serata aumenteranno le condizioni di instabilità, e sarà probabile qualche rovescio tra genovese e Golfo Paradiso.

Venti deboli e a regime di brezza.

Mare poco mosso per gran parte della giornata con tendenza a un aumento del moto ondoso dalla sera.

Temperature minime in leggero aumento sulla costa tra +21°C e +24°C, nell’interno tra +8°C e +16°C e massime in leggero calo sulla costa tra +23°C e +27°C, nell’interno tra +21°C e +26°C.

Previsioni meteo 17 settembre

Avviso di temporali a tratti che di forte intensità. Venti tesi a rotazione ciclonica.

Giornata instabile con rovesci anche a carattere temporalesco diffusi e persistenti soprattutto sul settore centro-orientale (seguire i prossimi aggiornamenti).

Venti tesi a rotazione ciclonica. Mare mosso o a tratti molto mosso. Temperature in generale calo.

Previsioni 18 settembre

Ancora nuvoloso su gran parte della regione al mattino, ma schiarite attese dal pomeriggio. Venti moderati a rotazione ciclonica. Mare mosso con moto ondoso in graduale calo. Temperature in leggera ripresa. Previsione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti.