Liguria. In inizio settimana condizioni di stabilità sul Mediterraneo e quindi anche sulla Liguria ma – secondo le previsioni del centro meteo Limet – l’afflusso di correnti più fresche in quota in concomitanza all’avvicinamento di una saccatura atlantica, favorirà locali disturbi sulle regioni settentrionali a partire dalla giornata di martedì.

Meteo Liguria per oggi, lunedì 7 settembre

Cielo sereno su tutti i settori, con qualche locale addensamento confinato ai versanti appenninici e più sporadicamente alle coste di Levante. Nel corso delle prime ore pomeridiane sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco sul comparto delle Alpi Marittime, in sconfinamento pomeridiano alle Alpi Liguri e alle vallate limitrofe. Sereno o poco nuvoloso sui restanti settori con il transito di velature tra tardo pomeriggio e serata.

Venti deboli a regime di brezza. Mari quasi calmi o calmi sotto costa e poco mossi al largo. Temperature stazionarie nei valori minimi, massime in generale aumento: saranno comprese sulla costa tra 23 e 33 gradi, nell’interno tra 12 e 34.

Il meteo per domani, martedì 8 settembre

Giornata di transizione tra la lunga fase di stabilità e una parentesi perturbata a partire da mercoledì: cieli poco nuvolosi sulla costa, senza pioggia, e instabilità pomeridiana sulle vette appenniniche (più spiccata a Ponente). Aumento della nuvolosità in serata a partire dai settori costieri, dove saranno possibili veloci rovesci intorno alla mezzanotte.

Venti in rinforzo dai quadranti meridionali nel corso della giornata, da deboli in mattinata a moderati tra pomeriggio e serata. Mari da quasi calmi in mattinata a poco mossi o localmente mossi in serata.

Temperature minime stazionarie. Massime in lieve diminuzione sulle coste genovesi, mentre non subiranno sostanziali variazioni sulle restanti zone.

Meteo mercoledì 9 settembre

Attenzione per possibili temporali di forte intensità sui settori centro-orientali con apporti pluviometrici localmente elevati entro fine giornata. Mari in aumento fino a molto mossi in serata.

Peggioramento delle condizioni meteo già dalla mattinata con rovesci e temporali anche di forte intensità sul Centro-Levante.

Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali. Mari da mossi a molto mossi. Temperature in generale calo, specie nei valori massimi sui settori centro-orientali.