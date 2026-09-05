Liguria. Ancora alta pressione e condizioni di stabilità sulla Liguria almeno fino a lunedì 7 settembre. Questa mattina possibili, tuttavia, nubi basse nella mattinata sul settore centro-occidentale della costa, ma comunque senza piogge. Caldo in genere moderato. Le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria per oggi, sabato 5 settembre

Banchi di nubi basse lungo la costa savonese, con parziale coinvolgimento dell’Imperiese orientale e del Genovese di ponente. Sul resto della Liguria poco nuvoloso o velato. Nel corso della giornata progressivo dissolvimento delle nubi basse, anche se permarranno qua e la lungo i rilievi retrostanti la fascia costiera. Possibilità anche di velature in transito con il sole che a tratti potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato.

Venti meridionali deboli, al più moderati sui versanti padani appenninici nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso.

Temperature in contenuto aumento le minime in costa, massime pressoché stazionarie o in contenuto calo. Caldo in genere moderato. Saranno comprese sulla costa tra 22 e 31 gradi, nell’interno tra 16 e 32.

Il meteo per domani, domenica 6 settembre

Soleggiato. Residue nubi basse a ponente sul mare al mattino in dissolvimento. Nel pomeriggio qualche nube cumuliforme nelle zone interne in dissolvimento prima del tramonto, soleggiato altrove.

Venti deboli di direzione variabile o in regime di brezza lungo le coste. Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in lieve calo le minime nelle aree interne, massime in contenuto aumento. Caldo in genere moderato.

Il meteo per lunedì 7 settembre

Sulla Liguria un po’ di nubi sparse senza precipitazioni, temperature stazionarie. Caldo sempre moderato.