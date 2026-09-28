Liguria. Il meteo in Liguria anche nei prossimi giorni sarà caratterizzato da tempo stabile e temperature ben oltre la media del periodo. Secondo il centro meteo Limet questo dipenderà da un vasto sistema di alta pressione pronto a instaurarsi tra il centro Europa e i paesi scandinavi. Anche l’Italia ne sarà interessata. Le previsioni del tempo per le prossime ore e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria oggi lunedì 28 settembre

Cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutti i settori fino a sera. In tarda serata transito di nuvolosità alta stratificata sull’estremo Ponente.

Venti di brezza. Mari quasi calmi o calmi sotto costa.

Temperature stazionarie su valori ampiamente superiori alla media del periodo: saranno comprese sulla costa tra 16 e 28 gradi, nell’interno tra 5 e 25.

Il meteo per domani, martedì 29 settembre

Giornata caratterizzata da cieli poco nuvolosi o velati per mezzo di nuvolosità alta stratificata.

Venti ancora di brezza, dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Rinforzi locali possibili in mattinata al largo delle coste Savonesi.

Mari poco mossi o localmente mossi sotto costa. Mossi al largo dei bacini occidentali. Temperature stazionarie.

Il meteo per mercoledì 30 settembre

Nuvolosità in transito mattutino da Ponente a Levante. Cieli poco o parzialmente nuvolosi tra pomeriggio e serata. Venti deboli variabili. Temperature su valori stabili, superiori alla media climatologica.