Liguria. Nei prossimi giorni è atteso un ulteriore rinforzo del promontorio di matrice sub-tropicale su gran parte del continente europeo. Pertanto, anche sulla Liguria, sono attese condizioni meteo stabili, soleggiate e con temperature superiori alla media climatologica. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Meteo Liguria per oggi, domenica 27 settembre

Dopo qualche velature, soprattutto a ponente, il cielo si presenterà sereno fino al termine della giornata fatta eccezione per locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi delle Alpi Liguri e dell’Appennino orientale.

Venti deboli o moderati da settentrione: in tale contesto, nella prima parte del giorno, non si escludono raffiche fino a tesi tra savonese e genovesato. Durante le ore centrali e pomeridiane la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali lungo la fascia costiera, con intensità debole.

Mare poco mosso, localmente mosso nella prima parte del giorno a ponente.

Temperature stazionarie o in lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 16 e 28 gradi, nell’interno tra 5 e 25.

Il meteo di domani, lunedì 28 settembre

Giornata caratterizzata da cielo sereno o, al più, disturbato dal passaggio di sottili velature sull’intera regione. Tuttavia, verso sera sono attese nubi alte più spesse e compatte a ponente.

Venti nottetempo, al mattino e in serata, deboli o moderati da settentrione. Durante le ore centrali e pomeridiane della giornata, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali lungo la fascia costiera, con intensità perlopiù debole.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Il meteo di martedì 29 settembre

Per tutto il giorno, si assisterà al transito di velature, specie a ponente, in un contesto stabile e soleggiato. Temperature su valori stabili, oltre la media climatologica.