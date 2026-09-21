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Meteo Liguria, inizio settimana ancora sotto l’anticiclone ma da mercoledì temperature in calo previsioni

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria

meteo 21 settembre

Liguria. Meteo Liguria sotto l’influenza del dominio dell’anticiclone che, per l’inizio della settimana, interessa l’Europa centro-occidentale. Pertanto, sono attese condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet.

Meteo Liguria di oggi, lunedì 21 settembre

Per tutta la giornata sulla Liguria si alterneranno cielo sereno e velature. Venti al primo mattino e in serata, deboli da settentrione. Durante le ore centrali e pomeridiane del giorno, la ventilazione si disporrà dai quadranti meridionali, con intensità debole o moderata.

Mare da quasi calmo a poco mosso. Temperature minime in lieve aumento sui versanti padani orientali, stazionarie altrove. Massime in prevalenza stabili ovunque. Saranno comprese sulla costa tra 18 e 29 gradi, nell’interno tra 9 e 27.

Il meteo di domani, martedì 22 settembre

Di notte e al primo mattino nuvolosità bassa pussibile sui versanti padani centro-occidentali, mentre altrove il cielo si presenterà sereno. Dalle ore centrali, meteo con cielo sereno su tutta la Liguria, fatta eccezione per qualche annuvolamento sull’estremo ponente.

Venti moderati dai quadranti settentrionali. In tale contesto, attese raffiche fino a tesi o forti sul centro-ponente. In serata, è prevista una graduale rotazione della ventilazione da Est/Sud-Est sul Golfo e sul levante.

Mare poco mosso o stirato sotto-costa, mosso o localmente molto mosso al largo. Temperature minime stazionarie. Massime in aumento lungo la costa, stabili nell’entroterra.

Il meteo di mercoledì 23 settembre

Giornata variabile, con qualche annuvolamento più consistente sul centro-ponente. Temperature in calo, specie nei valori massimi.

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